Roberto Martinez voert tegen Kazachstan vijf wijzigingen door in de basis bij Rode Duivels

Roberto Martinez brengt zondagnamiddag (15u Belgische tijd) op bezoek bij Kazachstan op de achtste speeldag in EK-kwalificatiegroep I Thomas Meunier, Axel Witsel, Dennis Praet, Thorgan Hazard en Michy Batshuayi aan de aftrap.

In vergelijking met de interland van donderdag tegen San Marino (9-0 zege) verhuizen Hans Vanaken, Nacer Chadli en Timothy Castagne naar de bank. In hun plaats komen Dennis Praet, Thorgan Hazard en Thomas Meunier in de basiself.

Romelu Lukaku en Youri Tielemans reisden net als de zieke Leander Dendoncker niet mee af naar Kazachstan en zijn er dus ook niet meer bij. Met Big Rom was afgesproken dat hij slechts één van de twee interlands zou spelen, Tielemans werd vrijdag voor de tweede keer vader. Zij worden vervangen door respectievelijk Michy Batshuayi en Axel Witsel.

Doelman Thibaut Courtois krijgt dus Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen voor zich op het kunstgrasveld in Nur-Sultan. Op het middenveld staan Axel Witsel en Dennis Praet centraal, met Thomas Meunier en Thorgan Hazard als wingbacks. Voorin spelen Dries Mertens en aanvoerder Eden Hazard in steun van Michy Batshuayi.

De Rode Duivels verzekerden zich met de 9-0 zege tegen San Marino al van een ticket voor het EK. De troepen van Martinez tellen na zeven speeldagen 21 op 21. Toch is de eerste plaats in de groep nog geen zekerheid. Rusland blijft immers winnen en volgt in de groep op amper drie punten. De drie punten pakken in Nur-Sultan is dus de boodschap. In november staan nog nog een uitwedstrijd in Rusland en een thuisduel tegen Cyprus op het programma. Kazachstan kan na de 1-2 nederlaag van donderdag tegen Cyprus geen aanspraak meer maken op een EK-ticket.