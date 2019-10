Onderzoek naar politiegeweld bij klimaatactie

De politie zal nagaan of het politie-optreden bij de ontruiming zaterdagnamiddag van het Brusselse Koningsplein gerechtvaardigd was. Op VTM Nieuws was te zien hoe een geboeide actievoerder toch nog pepperspray in het gezicht kreeg. De politie zal de beelden analyseren, zegt Olivier Slosse, commissaris van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

Twee weken geleden kondigde de Belgische tak van klimaatbeweging Extinction Rebellion de nationale actie ‘Royal Rebellion’ aan. Extinction Rebellion nodigde alle Belgen die dag uit om een stoel mee te pakken en plaats te nemen in de tuin van het koninklijk paleis in Brussel voor een algemene vergadering.

De Brusselse politie had geanticipeerd op die actie en sloot zaterdagmiddag het Paleizenplein hermetisch af. Daarop besloten enkele honderden actievoerders om 14 uur om het nabijgelegen Koningsplein in te palmen. Ze trachtten ook binnen te dringen op het koninklijk domein van het aangrenzende Paleizenplein.

Rond 17.45 uur begon de politie het plein te ontruimen om de tramsporen vrij te kunnen maken. Bij de ontruiming zette de politie wapenstok, waterkanon en pepperspray in. In totaal werden 317 mensen bestuurlijk aangehouden.

Pepperspray in het gezicht

De ontruiming verliep op sommige momenten erg hardhandig. Minstens een actievoerder die al geboeid op de grond lag, kreeg ook nog pepperspray in het gezicht. Ook wie de politie wilde aanmanen tot kalmte, deelde in de klappen.

De politie bestudeert nu de beelden van de arrestaties. ‘We hebben aanwijzingen dat niet alles conform de regels is gebeurd’, zegt Olivier Slosse. ‘Wat we zagen op de beelden (reeds geboeide burgers die met pepperspray werden bewerkt, red) hoort zeker niet tot het voorgeschreven standaardgebruik van dat middel. Dat zal worden onderzocht.’

Slosse benadrukt dat de politie geen andere keuze had dan de ontruiming van het plein. ‘Het ging niet om een manifestatie, maar om een bezetting en een poging tot indringing in de neutrale zone. We hebben vooraf contact gehad met de organisatoren, maar ze gaven ons het signaal dat ze niet met ons in dialoog wilden gaan. Dan heb je niet veel speelruimte meer.’

Actievoerders gaven de politie vlak voor de ontruiming naar verluidt ook te verstaan dat de bezetting niet 24 maar 48 uur zou duren. ‘Twee dagen met af en toe een poging om de neutrale zone voor het koninklijk paleis binnen te dringen? Dat konden we niet gedogen’, zegt Slosse. ‘Toen moest er wel worden opgetreden.’