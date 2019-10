Tom Waes na heisa over foto’s op sporen: ‘Fout signaal, maar werkwijze Infrabel stoort me’

Tom Waes mag dan onder vuur liggen voor een fotoshoot waarin hij op de sporen loopt, de acteur kaatst de bal nu terug naar spoorwegbeheerder Infrabel. Want ook zij zijn volgens hem niet helemaal zuiver op de graat. ‘Heel vaak ben ik of de schietschijf, of word ik verantwoordelijk geacht omdat ik een voorbeeldfunctie heb’, zegt hij ‘Bij Vlaeminck’ op Studio Brussel.

Foto: ZEB

Op de foto wandelt een bloedserieuze Tom Waes met zijn blik strak vooruit. Om zich heen is er een groots landschap te zien in de bergen. De aandacht zou moeten liggen op zijn kleding, want de fotoshoot is er één van winkelketen ZEB. Maar de meeste mensen kijken naar wat er onder zijn voeten ligt: een spoorweg.

En dat stootte eerder deze week spoorwegbeheerder Infrabel tegen de borst. Zij reageerden meteen fors en eisten dat de kledingketen de fotoreeks niet meer zou gebruiken. ‘We zetten heel veel in op sensibilisering. Het is dan spijtig en teleurstellend dat we aan het einde van zo’n campagne geconfronteerd worden met die beelden van Tom Waes die over de sporen loopt. Dat is een slecht voorbeeld’, klonk het toen bij Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

‘We hebben daarom vandaag (woensdag, nvdr.) contact opgenomen met het management van Tom Waes en met ZEB, met de vraag om de beelden te verwijderen.’

‘Fout signaal, maar...’

Tom Waes gaf op Studio Brussel zijn visie op de heisa. ‘Die foto op zich is inderdaad een fout signaal. Maar ter nuance, die foto is getrokken in Noorwegen, op een spoorweg waar één keer per uur een toeristisch boemeltreintje tegen vijf per uur omhoog reed. Maar los daarvan was het een fout voorbeeld.’

Toch blijven er ook bij hem heel wat frustraties achter. ‘Normaal, als het echt verontwaardiging is, is de volgorde als volgt: je belt mij, legt de situatie uit en dan zal ik wel naar ZEB bellen met de boodschap dat we die foto zullen verwijderen. De volgorde die Infrabel aanhoudt, is: onze campagne wordt niet bekeken, we zoeken een foto van een bekende Vlaming op een spoorweg en bel de pers. Daardoor is dit nieuws en staat het al een week bovenaan.’

‘Nogmaals, ik snap de boodschap erachter. Spoorlopen is gevaarlijk en dat hoef je niet te doen, we hadden daar misschien beter over moeten nadenken. Maar de werkwijze stoort me. Ze maken hun campagne op mijn kop, op de kop van Karen Damen of die van Matthias Schoenaerts’, zegt Waes, verwijzend naar eerder fotoshoots op de sporen.