Amerikaanse diplomatenvrouw ‘verliest immuniteit’ na tragisch ongeval: ‘Gebroken door tragisch ongeval’

De vrouw van een Amerikaanse diplomaat die eind augustus een Britse tiener doodreed en vervolgens naar haar thuisland vluchtte, heeft voor het eerst van zich laten horen. ‘Ze is totaal gesloopt door het tragische incident’, zo verklaarde haar advocaat. ‘Niets is erger dan het verlies van een kind.’

De 42-jarige Anne Sacoolas reed op 27 augustus de 19-jarige Brit Harry Dunn dood in Oxfordshire. De jongeman zat op zijn motorfiets toen hij frontaal werd aangereden door Sacoolas, die aan het spookrijden was. De jongeman werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Uit schrik vervolgd (en veroordeeld) te worden voor het ongeval, verliet Sacoolas het Verenigd Koninkrijk en vluchtte ze samen met haar man en haar gezin terug naar haar thuisland. Intussen heeft ze wel voor het eerst gesproken over het ‘tragische incident’. ‘Ze is totaal gesloopt’, aldus haar advocaat. ‘Niets is erger dan het verlies van een kind. Anne leeft erg mee met de familie van Harry. Ze werkt ook volledig mee met het onderzoek. Ze heeft al met de autoriteiten gesproken en zal ook in de toekomst blijven meewerken.’

Sacoolas zou de ouders van het slachtoffer ook willen ontmoeten om haar medeleven te betuigen. Die zijn boos omdat de vrouw gebruikmaakt van de diplomatieke immuniteit van haar man. Al lieten ze via hun advocaat wel weten het gebaar van Sacoolas ‘op prijs te stellen’. Ze hopen dat ze een passende straf krijgt. ‘Pas dan kunnen we echt rouwen om het verlies van onze zoon.’

Ondertussen heeft de Foreign and Commonwealth Office (FCO) gemeld dat Sacoolas geen diplomatieke immuniteit heeft voor het ongeval.