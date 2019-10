Archeologen hebben in Pompeji een goedbewaarde fresco van een gladiatorengevecht blootgelegd.

De fresco werd op een muur onder een trappenhuis gevonden van wat vroeger waarschijnlijk een taverne was waar gladiatoren kwamen.

‘Wellicht werd de plek gebruikt door gladiatoren’, zegt Massimo Osanna, de directeur-generaal van de archeologische site. ‘Vooral de extreem realistische afbeelding van de verwondingen is bijzonder.’

De fresco toont een gevecht tussen een murmillo, een gladiator met een kort recht zwaard, en een ‘Thraciër’, een type gladiator met een klein kromzwaard en lange beenplaten. Hoe het gevecht is afgelopen, is niet duidelijk. De verliezende gladiator smeekt om genade met zijn vinger. ‘Hij is mogelijk gestorven, of heeft genade gekregen.’

Pompeji, dat in 79 werd bedolven onder lava van de Vesuvius, is een belangrijke toeristische attractie waar regelmatig nog vondsten worden gedaan.