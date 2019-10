Nederlands tienermeisje beroofd en in zee gegooid op Curaçao

Op Curaçao worden twee mensen verdacht van het beroven, knevelen en in zee gooien van een jonge Nederlands vrouw. Het slachtoffer werd op 25 augustus twee keer gedwongen om geld af te halen.

Een vrouw had haar een lift aangeboden, zegt ze in het Antilliaans Dagblad. Wat ze niet gezien had, was dat er achteraan in de wagen ook een man zat.

De twee dwongen de jonge vrouw om geld af te halen. Daarna werd ze gekneveld, geblinddoekt en aan de andere kant van het eiland naakt in zee gegooid. Ze zou ook aangerand zijn.

Volgens de politie was de plek waar ze in zee terechtkwam ondiep. Omdat ze haar voeten snel kon losmaken, kon ze naar de kust zwemmen. De volgende ochtend werd ze gevonden door een voorbijganger.

De verdachten zijn een 29-jarige man en een 33-jarige vrouw, zo meldt de NOS. Ze meldden zich nadat de politie camerabeelden had verspreid. Daarop is te zien hoe het meisje door de twee verdachten in Willemstad wordt meegenomen.