De krachtige tyfoon Hagibis heeft al verschillende levens geëist in Japan. Minstens 19 mensen zijn omgekomen. Er zijn ook een twaalftal vermisten en meer dan 140 mensen raakten gewond.

De recordhoeveelheid regen ging gepaard met overstromingen en grondverschuivingen en windsnelheden tot 225 km/U. In grote delen van Japan zijn er reddingsoperaties bezig. De overheid heeft daarvoor ook 27.000 militairen ingezet.

'De grote tyfoon heeft immens veel schade angericht in het oosten van Japan', verklaarde regeringswoordvoerder Yoshihide Suga.

Op beelden is onder meer te zien hoe een helikopter mensen van het dak van een ondergelopen woning haalt. Ook delen van Fukushima zijn overstroomd.

Drie mensen stierven in de prefecturen Chiba, Gunma en Kanagawo rond Tokio. In Kawasaki werd een zestiger levenloos aangetroffen in zijn ondergelopen flat. Een 50 jaar oude man stierf in de buurt van Tokio toen een auto werd omvergeblazen.

Hagibis was de krachtigste tyfoon in decennia die Japan over zich kreeg. De orkaan kwam zaterdag aan land op het schiereiland Izu, om later op de dag over de regio van de hoofdstad Tokio te razen. In de nacht van zaterdag op zondag, plaatselijke tijd, leek het ergste voorbij voor de hoofdstad Tokio. Maar de tyfoon zette zijn pad verder naar het noorden.

Meer dan 7 miljoen Japanners hebben de raad gekregen om te evacueren. Zo'n 376.000 huizen zaten zonder elektriciteit. Sommige wedstrijden van het WK Rugby moesten afgelast worden. Ook het treinverkeer in Tokio was verstoord.