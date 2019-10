Jan Frodeno heeft zaterdagnacht voor de derde keer in zijn carrière de Ironman van Hawaï gewonnen. De 38-jarige Duitser deed dat bovendien in een straf parcoursrecord: 7 uur 48 minuten en 57 seconden. Onze landgenoot Bart Aernouts was met podiumambities afgezakt naar Hawaï, maar moest na een lange achtervolgingsrace uiteindelijk tevreden zijn met een negende plaats.

Atypische weersomstandigheden bij de start om 6u25 aan de pier van Kona. De hele nacht hadden regenbuien lelijk huisgehouden op het afgelegen tropische eiland en de Stille Oceaan was woeliger dan anders. Geen goed nieuws voor Bart Aernouts (35) die als één van de minste zwemmers van het hele pak niet gediend was met die moeilijkere omstandigheden. Aernouts kwam na 3,86 kilometer zwemmen pas als 47e uit het water, op tien minuten van de kopgroep. Een jaar eerder had Aernouts amper zeven minuten toegegeven op de koplopers tijdens het zwemmen, een wereld van verschil.

Want in plaats van samen met enkele sterke kompanen aan de 180 kilometer op de fiets te beginnen, moest Aernouts het dit jaar helemaal in zijn eentje klaren. Een ongelijke strijd want ondertussen hadden zijn belangrijkste concurrenten voor het podium zich in enkele groepjes georganiseerd. Op kop van de wedstrijd vonden topfavoriet Jan Frodeno en olympisch kampioen en debutant Alistair Brownlee elkaar blindelings. Brownlee had nochtans vooraf aangekondigd niet te onstuimig van start te zullen gaan, maar de aard van het beestje kan je niet veranderen.

De bikkelharde strijd op de fiets zorgde al snel voor slachtoffers. Patrick Lange, winnaar in 2016 en 2017, stapte na amper 60 kilometer huilend in de auto (lees meer). Even later volgde David McNamee, de nummer drie van de voorbije twee jaar, zijn voorbeeld. En de nummer twee van 2018, Bart Aernouts? Die bleef in de achtergrond dapper gesneuvelde atleten oprapen. Eén voor één, zoals hij elk jaar doet. Maar dit keer ging het moeizamer dan vorig jaar. Aernouts stapte uiteindelijk als achttiende van de fiets, op bijna dertien minuten van een op dat moment al ontketende Jan Frodeno.

Die Frodeno stond in 2017 met een blessure te voet in de marathon en moest vorig jaar ook al geblesseerd vanaf de zijlijn toekijken. Terend op revanche en eergevoel had Frodeno in het slot van het fietsnummer zijn medekoplopers al op twee minuten gezet en zou die voorsprong in de afsluitende marathon alleen nog maar uitbreiden. Blessurevrij was de 38-jarige Duitser de voorbije jaren quasi onklopbaar en ook zaterdag stond er geen maat op de olympisch kampioen van Peking 2008. Op indrukwekkende wijze soleerde Frodeno naar zijn derde wereldtitel, die hij kracht bijzette met een nieuw parcoursrecord: 7 uur 51 minuten en 13 seconden. Daarmee doet hij bijna anderhalve minuut beter dan de vorige toptijd die Patrick Lange vorig jaar neerzette. ‘Hij is allicht de beste triatleet aller tijden’, sprak Luc Van Lierde na de finish zijn complimenten niet onder stoelen of banken.

Van Lierde was uiteindelijk ook tevreden over de prestatie van zijn poulain Bart Aernouts. Die knokte zich in de afsluitende marathon uiteindelijk nog van de achttiende naar de negende plaats. Terwijl voorin onder andere Alistair Brownlee en Lionel Sanders de tol betaalden voor hun onstuimige fietsnummer deed Aernouts in de achtergrond geen gekke dingen en pakte hij op die manier alsnog een verdiende top-tien plaats. Onze landgenoot finishte in 8 uur 12 minuten en 27 seconden. Meer dan een kwartier trager dan zijn toptijd van vorig jaar. Het verschil tussen een superdag en degelijke dag op Hawaï. Mochten wel mee op het podium met Frodeno: de Amerikaan Tim O’Donnell en de de Duitse ex-wereldkampioen Sebastian Kienle.

Geen vijf op een rij voor Ryf

Ook bij de vrouwen kende de titelverdedigster een offday. De Zwitserse Daniela Ryf, de voorbije vier jaar onaantastbaar in Hawaï, kwam nooit in de buurt van een vijfde wereldtitel op een rij. De bloemenkrans ging uiteindelijk naar de Anne Haug. De 36e Duitse triatlete ging in de marathon op en over Lucy Charles-Barclay en veroordeelde de Britse tot een derde tweede plaats op een rij. Het brons was voor de Australische Sarah Crowley. De vooraf onklopbare geachte Ryf werd slechts dertiende op een dik half uur van Haug.