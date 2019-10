In de nacht van zaterdag op zondag, plaatselijke tijd, leek het ergste voorbij voor de hoofdstad Tokio. Maar de tyfoon zette zijn pad verder naar het noorden.

Daarvoor had de storm al een zware tol geëist. Drie mensen stierven in de prefecturen Chiba, Gunma en Kanagawo rond Tokio. In Kawasaki werd een zestiger levenloos aangetroffen in zijn ondergelopen flat. Volgens de openbare omroep NHK zijn er ook zeventien mensen vermist.

Een 50 jaar oude man stierf in de buurt van Tokio toen een auto werd omvergeblazen. Nog negen anderen zijn vermist na aardverschuivingen en overstromingen. Voorlopig zijn er een tachtigtal gewonden en zitten meer dan 270.000 huizen zonder stroom.

Meer dan 6 miljoen Japanners hebben de raad gekregen om te evacueren.