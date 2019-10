Dylan Groenewegen wint in eigen land de Tacx Pro Classic

Dylan Groenewegen heeft de Tacx Pro Classic (Ned/1.1) op zijn naam geschreven. De Nederlander van Jumbo-Visma vloerde na 204,6 km in Neeltje Jans in de sprint Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) en Arvid de Kleijn (Metec-TKH Continental Cycling Team). Met Christophe Noppe (5de), Roy Jans (6de) en Zico Waeytens (10de) eindigden drie Belgen in de top tien.