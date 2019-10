Bouwunie: ‘Waarom geen freelancers in de bouw?’

Bouwunie, de vereniging die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector in Vlaanderen vertegenwoordigt, vraagt om freelancers te kunnen inzetten in de bouw. ‘Onze ondernemingen hebben het steeds moeilijker om vacatures ingevuld te krijgen’, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Bouwunie verwijst naar de meest recente gegevens van Constructiv, het sectorfonds van de bouw. Volgens die cijfers is het aantal openstaande vacatures in de Vlaamse bouwsector in twee jaar met 41 procent gestegen, van 1.686 in april 2017 naar 2.376 in april 2019.

Om daarop in te spelen wil Bouwunie dus freelancers kunnen inzetten. Vandaag zouden weinig bouwbedrijven daarop een beroep doen, uit angst dat sociale inspectiediensten dit zouden zien als schijnzelfstandigheid.

‘Wij vragen om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren. Over schijnzelfstandigheid mag enkel sprake zijn bij bewuste fraude en sociale dumping’, zegt Waeytens. Hij meent dat het freelancestatuut niet alleen voordelen biedt voor de aannemer maar ook voor de arbeider zelf. ‘Zij moeten zelf weinig investeringen doen en kunnen het materiaal van hun opdrachtgever gebruiken.’

Bouwunie stelt daarnaast dat er vooral nood is om de overuren voor het vast personeel, die fiscaal voordelig zijn, uit te breiden. ‘Deze overuren zijn betaalbaar voor de werkgever en voor de werknemer is het een bruto-netto-uitkering’, klinkt het.

Vakbond ACV reageerde al afwijzend op het voorstel voor freelancers. ‘Als Bouwunie freelancers wil inzetten in de bouw zullen ze het ACV tegenkomen. Op precariteit bouw je niet’, zei voorzitter Marc Leemans in zijn slotspeech op het nationaal ACV-congres.