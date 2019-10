Vriend van Nina Derwael scoort terwijl zij goud pakt (en bezorgt rode lantaarn Roeselare broodnodige zege)

OHL lijkt nog niet bekomen van de plotse transfer van sportief adviseur Frank Vercauteren naar Anderlecht: na het verlies op de vorige speeldag tegen Lokeren gingen de troepen van Vincent Euvrard opnieuw onderuit, dit keer tegen hekkensluiter Roeselare. De West-Vlamingen behaalden na een desastreuze 2 op 27 op speeldag 10 hun eerste zege van het seizoen met duidelijke 3-1 cijfers, en dat uitgerekend tegen de leider in 1B. De openingstreffer werd gescoord door Siemen Voet, de vriend van Nina Derwael. En dat terwijl zij in Stuttgart goud pakte op de brug met ongelijke leggers.

De toeschouwers op Schiervelde moesten hun ogen uitwrijven: na goed een half uur spelen stond de thuisploeg 3-0 voor na treffers van Siemen Voet - de vriend van wereldkampioene turnen Nina Derwael - Yhoan Andzouana en Jens Naessens. OHL-coach Vincent Euvrard greep nog voor de pauze in met een dubbele wissel - onder meer spits Jeremy Perbet was het kind van de rekening - maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Roeselare slaagde er dit seizoen nog niet in om thuis meer dan één goal te scoren in 90 minuten, terwijl de troepen van Arnar Grétarsson nu met drie goals voorsprong de kleedkamers in gingen.

Na de rust kwamen de bezoekers wat meer opzetten, maar hun vizier stond niet op scherp. Aan de overkant voorkwam een sterke doelman Laurent Henkinet nog zwaardere verliescijfers voor de Leuvenaars. Diep in blessuretijd scoorde invaller Thomas Henry nog de eerredder voor de bezoekers: 3-1. Roeselare smeerde OH Leuven de derde nederlaag van het seizoen aan.

In de stand deelt OHL de koppositie met Westerlo: beiden hebben 19 punten en een gelijk doelsaldo, maar Leuven heeft meer goals gescoord. Roeselare blijft ondanks de stuntzege laatste, maar verkleint de achterstand op Lommel voorlopig tot 2 punten. Lommel speelt zaterdagavond wel nog tegen Virton, dat bij een zege alleen aan de leiding komt. Zondag staat ook nog Lokeren-Union op het programma.