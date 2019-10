Ze doet het opnieuw: Nina Derwael verlengt wereldtitel op brug met ongelijke leggers

Nina Derwael mag zich nog een jaar langer wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers noemen. Onze 19-jarige landgenote voerde haar oefening in de finale op het WK in Stuttgart perfect uit. Met een fantastische score van 15.233 is ze voor het tweede opeenvolgende jaar wereldkampioene in deze discipline.

Derwael begon zaterdagavond als laatste aan haar oefening, maar onder enorme druk liet ze geen steken vallen. De oefening was perfect, de landing was dat ook: goed voor een tweede gouden plak in evenveel jaar. Dat wist ze meteen, zo verraadde de brede glimlach achteraf. Toch bleef het nog even wachten op de eindscore. Uiteindelijk haalde ze een score van 15.233, ruim beter dan de Britse Rebecca Downie. Die turnde een sterke oefening met dezelfde moeilijkheidsgraad als die van Derwael en werd beloond met een score van 15.000, die haar zilver opleverde.

Foto: REUTERS

Het brons was voor de Amerikaanse Sunisa Lee. Voor haar landgenote, turnwonder Simone Biles, zat er geen 24ste WK-medaille in. Biles haalde een score van 14.733 en werd daarmee vijfde, net achter de Russische Angelina Melnikova.

Voor Derwael is het een gedroomd WK. Eerst hielp ze het Belgische team te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio en donderdag haalde ze haar beste score ooit in de allround-finale,waar ze knap vijfde werd. Het tweede opeenvolgende WK-goud op de brug met ongelijke leggers is uiteraard de kers op de taart. Dat belooft voor Tokio, waar de Sportvrouw van het Jaar 2018 volgende zomer aan haar tweede Spelen zal deelnemen: wij kijken er alvast reikhalzend naar uit.