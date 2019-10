Politie waarschuwt voor ‘win een Jeep’-actie op Facebook

De politie van Lommel waarschuwt zaterdag voor een frauduleuze actie op Facebook. De oplichters beweren dat je een Jeep Grand Cherokee SRT kan winnen, maar eigenlijk proberen ze zo aan je persoonsgegevens te komen.

Volgens de Lommelse politie werden in één week tijd al meer dan 25.000 Belgische Facebookgebruikers slachtoffer van de oplichting. ‘We raden iedereen aan om spoedig zijn of haar wachtwoorden aan te passen en ook alle transacties van de kredietkaart te controleren. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal niet waar’, zo luidt het.

Een Jeep Grand Cherokee SRT is te koop vanaf 93.300 euro.

Volgens Joeri Vijt, een van de eersten om de actie aan te klagen op Facebook, kon je makkelijk te weten komen dat het om fraude ging. ‘De vorige winnaar kwam uit Griekenland? Even opzoeken… Oeps. Er is geen Christopher Skopas op Facebook. Vreemd, want hij deed mee aan een Facebook-wedstrijd… Ook de pagina van Freebie Centraal, het zogenoemde bedrijf achter de actie, blijkt heel recent aangemaakt en heeft geen enkele post of artikel. Geen omschrijving van hun activiteiten en ook geen enkele vorige wedstrijd terug te vinden. ’

En dan de wagen zelf: ‘Die staat gewoon te koop in een lokale, Amerikaanse garage. Waarom zou een Nederlandse pagina die dan gratis weggeven? Freebie Centraal heeft die foto’s gewoon gestolen en voor hun eigen marketing gebruikt.’