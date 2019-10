Bauke Mollema verrast de favorieten in de Ronde van Lombardije, Valverde komt net te laat

Bauke Mollema heeft de Ronde van Lombardije gewonnen, de laatste (en loodzware) klassieker van het seizoen. De Nederlander hield na 243 kilometer tussen startplaats Bergamo en de aankomst in Como knap stand in een dolle finale tegen het groepje met alle favorieten. Alejandro Valverde kwam net te laat en werd tweede voor Egan Bernal en Jakob Fuglsang. De Belgen kwamen in de echte finale niet in het stuk voor.

Acht renners trokken meteen in de aanval in de ‘koers van de vallende bladeren’. Er zaten geen Belgen in de kopgroep maar wel vijf Italianen met Fausto Masnada (Androni), Davide Ballerini (Astana), Enrico Barbin (Bardiani), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe) en Marco Marcato (UAE). Voorts zaten voorin nog de Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick.Step), de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo) en de Rus Petr Rikoenov (Gazprom).

De kopgroep kreeg maximaal een kleine zes minuten voorsprong, tot Team Ineos besloot de wedstrijd vroeg in handen te nemen. Masnada wachtte niet af en trok vol door op de Madonna del Ghisallo, alleen Skujins zou hem nog kunnen bijhouden. In de achtergrond wachtte Bob Jungels niet af: de Luxemburgse kampioen van Deceuninck-Quick Step trok in de tegenaanval en sprong naar de twee koplopers.

Aanval Wellens

Op de Muro di Sormano (1,9 km aan 15,8% gemiddeld) moest de Italiaan zijn kompanen als eerste laten rijden maar ook Jungels en Skujins werden op die steile klim al snel voorbijgesneld door de betere klimmers in het peloton. Rafal Majka kwam als eerste boven, gevolgd door een uitgedund groepje met daarin de favorieten. Van de Belgen was Tim Wellens de enige die bergop kon volgen, al zouden ook Steff Cras en Tiesj Benoot in de afdaling nog wel weer komen aansluiten.

In die lange afdaling trok Wellens zelfs ten aanval, samen met Emanuel Buchmann van Bora-Hansgrohe. De twee gingen vol door en pakten een half minuutje voorsprong richting de voorlaatste beklimming van de dag, de Civiglio. Achter hen zaten alle favorieten echter samen en zij hadden ook nog genoeg mannetjes om tempo te maken, waardoor hun liedje bergop al snel was uitgezongen.

Aanval Mollema

Alejandro Valverde sprong als eerste weg uit die groep maar werd gecounterd door topfavoriet Primoz Roglic, waarna Bauke Mollema vol zijn kans ging toen het even stil viel. De Nederlander speelde ridder of mis en sloeg meteen een kloofje op die loodzware Civiglio. De kopmannen moesten nu zelf aan de bak: Roglic controleerde, met Egan Bernal in zijn wiel, en onder meer Pierre Latour geraakte niet weg.

Op weg naar de laatste klim van de dag, de San Fermo della Battaglia (2,7 km aan 7,2%), vond Roglic het welletjes. Hij liet iedereen ter plekke en ging alleen op zoek naar Mollema, die ondertussen toch al een voorsprong van driekwart minuut bij elkaar had gefietst en bergop weinig tijd moest toegeven.

Roglic gecounterd

Achter hem werd Roglic weer bijgehaald door Valverde, met Woods, Fuglsang en Bernal in het wiel. Maar Mollema versaagde niet. De Spaanse ex-wereldkampioen trok nog alleen op zoek naar de Nederlander maar kwam te laat.

Na de wereldtitel van Mads Pederen alweer een even verrassende als verdiende zege in een topkoers voor Trek-Segafredo. Het is bovendien het eerste Monument voor de 32-jarige Mollema.

Gehavende Bakelants als laatste over de meet

Voor de Belgen was het geen goede dag in Lombardije. Jan Bakelants reed voor het eerst mee in Lombardije sinds zijn zware val in dezelfde wedstrijd in 2017. Toen brak de 33-jarige renner van Team Sunweb meerdere ribben en ruggenwervels. Bij zijn terugkeer in Lombardije kende hij echter geen geluk, integendeel: Bakelants kwam als laatste over de streep en droeg duidelijke sporen van een val.

Ook voor de andere Belgen was het een wedstrijd om snel te vergeten, behalve voor Steff Crass. Die eindigde in de top 30 en was kort achter Tiesj Benoot de tweede Belg van de dag. “Ik reed in de laatste vier kilometer lek. Het was een goede dag, maar geen superdag. Ik voel wel dat ik op die steile klimmetjes zoals de Sormano wel nog wat kracht mis. Op de andere hellingen was het ça va. Voor de Ghisallo liet een renner van Bahrain-Merida het gat vallen en zo zaten we ineens in een tweede peloton. Daarna hebben we serieus gas moeten geven om terug te keren. Maar op zich is het niet slecht. Ik ben wel blij dat ik nu eindelijk van die blessures en ziektes af ben. Of mijn seizoen nu gedaan is? Nee, ik ga nog in China rijden”, aldus de jongeling van Katusha-Alpecin.

“Het is tijd om te rusten”, begon Tiesj Benoot zijn relaas na de wedstrijd. “Ik had geen slecht gevoel voor de Sormano, maar op de laatste stukken van die klim voelde ik dat ik geen topbenen had. Ik had ook wat last van de maag. Spijtig, ik had er meer van verwacht. Het had meer moeten zijn. Mollema heeft verdiend gewonnen.”

Uitslag:

1. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) in 5u52:59

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +16”

3. Egan Bernal (Team INEOS)

4. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

5. Michael Woods (EF Education First) +34”

6. Jack Haig (Mitchelton - Scott)

7. Primož Roglic (Team Jumbo - Visma)