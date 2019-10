Vier doden bij schietpartij in Brooklyn

Bij een schietpartij in Brooklyn, New York, zijn zaterdag zeker vier mannen omgekomen. Er vielen ook drie gewonden.

De schietpartij vond plaats rond 7 uur ’s ochtends lokale tijd, dicht bij de uitgang van een privéclub op Utica Avenue, zegt de politie van New York. In de club werden illegale weddenschappen georganiseerd. De plaats was niet gekend bij de politie.

Hoeveel daders er waren en wat het motief voor de schietpartij was, is nog niet duidelijk. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt

'Het is nog te vroeg om te zeggen of het om een gokdispuut of een inbraak ging', zegt Dermot F. Shea van de New Yorkse politie. Ter plaatse werden wel twee vuurwapens gevonden. Er zouden minstens vijftien schoten gelost zijn.

De dodelijke slachtoffers zijn tussen 32 en 49 jaar oud. Bij de gewonden zijn twee mannen en een vrouw, aldus de politie. Ze zijn buiten levensgevaar.