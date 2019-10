Twee weken geleden kondigde de Belgische tak van Extinction Rebellion de nationale actie ‘Royal Rebellion’ aan. Extinction Rebellion nodigde alle Belgen die dag uit om een stoel mee te pakken en plaats te nemen in de tuin van het koninklijk paleis in Brussel voor een algemene vergadering.

De Brusselse politie heeft geanticipeerd op die actie en sloot zaterdagmiddag het Paleizenplein hermetisch af. Daarop besloten de actievoerders om 14 uur om het nabijgelegen Koningsplein in te palmen. Maar rond 17.45 uur is de politie begonnen met de ontruiming van het plein om de tramsporen vrij te kunnen maken. Een honderdtal agenten wil met behulp van het waterkanon en pepperspray de massa verdrijven. Tientallen actievoerders zijn opgepakt.

Kort na 16 uur had de politie al een groep actievoerders, die toch de tuinen van het koninklijk paleis wilden binnendringen, opgepakt. Volgens de politie ging het om 'enkele tientallen' actievoerders. 'Omdat ze de intentie hadden om de tuinen binnen te dringen, moest de politie ingrijpen', zegt Olivier Slosse, commissaris van de Brusselse politie. 'Daarbij werd ook traangas gebruikt.' Extinction Rebellion sprak zelf over vijftig arrestaties. Die mensen zullen enkele uren worden vastgehouden tot de rust is weergekeerd.

Pleinbezetting

De manifestanten die zich nog in het Warandepark, tegenover het paleis, bevonden, zijn na de politie-actie op vraag van hun medestanders teruggekeerd naar het Koningsplein. Daar wordt alle verkeer geblokkeerd. De betogers hebben zich ostentatief met hun stoel op de tramsporen gezet. Een oproep van de politie om het openbaar vervoer door te laten werd genegeerd.

De demonstranten willen het plein 24 uur, dus tot zondagmiddag 14 uur, bezetten. Er werden in drie talen volksvergaderingen georganiseerd.

De deelnemers kregen ook instructies over wat ze moeten doen als ze gearresteerd zouden worden. Extinction Rebellion heeft via Telegram, een app voor gecodeerde berichten, een kanaal opgezet waarop alle belangrijke aankondigingen over de actie gedaan worden. 'Als jij of iemand die je kent gearresteerd wordt, bel of stuur dan een bericht naar één van onze ondersteuningsnummers', luidt het onder meer. 'Schrijf deze nummers op je arm of been. Weten wie gearresteerd is, helpt ons om ondersteuning te bieden.'

Ook een tiental gele hesjes zijn naar het Koningsplein afgezakt. Ze komen uit Wallonie en Noord-Frankrijk. 'We voeren dezelfde strijd', zegt Patrick, 'tegen eenzelfde systeem dat mens en planeet verneukt. Alleen vinden ze (politie en politici, red.) ons gevaarlijker en lastiger dan die groene jongens'.

De klimaatactivisten hebben de tuinen van het paleis dan wel niet kunnen inpalmen, vrijdag heeft de kabinetschef van de koning toch een delegatie van de actievoerders ontvangen.

De actievoerders hebben een pamflet verspreid met drie eisen: Dat de regering de klimaat- en ecologische noodtoestand uitroept en de behoefte aan snelle transformatie van ons economisch systeem erkent. Dat de regering een alomvattend, wettelijk bindend Nationaal klimaatplan uitvoert dat de invoer en extractei van fossiele brandstoffen tegen 2025 afbouwt en dat prioriteit geeft aan het herstel van de biodiverstiteit en het behoud van onze natuurlijke omgeving. Een burgerforum dat onze regio's en gemeenschappen de middelen en de autoriteit geeft om te zorgen voor een gecontroleerde overgang naar een rechtvaardige post-groeisamenleving.

Opnieuw tientallen arrestaties in Nederland

In Nederland zijn bij acties van Extinction Rebellion zaterdag meer dan 130 mensen opgepakt. Zij blokkeerden wegen in het centrum van Amsterdam en hadden geen toestemming gekregen van het stadsbestuur om te betogen. Eerder deze week werden in Amsterdam voor dezelfde reden ook al tientallen activisten van de klimaatgroepering opgepakt.