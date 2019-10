De Rode Duivels spelen zondag (15u) de EK-kwalificatiewedstrijd in Kazachstan. België is als eerste land al zeker van de kwalificatie, maar de eerste plaats in de groep is nog geen zekerheid. Rusland blijft immers winnen, de drie punten pakken op het kunstgras in Astana is dus de boodschap. Bondscoach Roberto Martinez pakt echter uit met een nieuw middenveld: "Praet, Witsel en Meunier speelden donderdag niet en zullen nu wel beginnen."

De reis naar het verre Kazachstan verliep niet vlekkeloos. Al bij al hebben de Rode Duivels slechts vijf uur geslapen. En dan wacht nog eens een kunstgrasveld om op te spelen: verre van ideale omstandigheden dus. Bondscoach Roberto Martinez zag er echter het positieve in:

"Ik ben al op het veld geweest: we maken ons geen zorgen, toch niet voor blessures. Maar het wordt wel een andere wedstrijd. De bal botst anders. Voor de spelers is het van hun 17, 18 jaar geleden dat ze nog op kunstgras speelden. Tegelijkertijd vind ik het een goede testcase voor het EK. Als we bij voorbeeld in Baku moeten spelen, zal deze ervaring goed van pas komen. Dan gaat het ook over een lange reis."

Bij Kazachstan hopen ze dat de Rode Duivels niet gemotiveerd zullen zijn omdat ze al zeker zijn van hun kwalificatie: "Dit is een belangrijke wedstrijd", weerlegde de Spanjaard. "Onze focus is eerste te worden in de groep. We willen reekshoofd worden en dat kan alleen als we eerste worden. Als Italië dan ook reekshoofd is, hoeven we niet naar Baku te gaan spelen. Dat is een enorme motivatie om eerste te worden in de groep."

"Ik ga eens kijken welke koppeltjes het best functioneren. We kunnen het ons niet permitteren om deze wedstrijd niet ernstig te nemen. We hebben al zo weinig wedstrijden."

"Examen voor Praet? Eerder een beloning"

Toch zal hij aantreden met een nieuw middenveld: "Verschaeren zal niet aan de wedstrijd beginnen. We moeten niet overdrijven. We hebben veel spelers die willen aan de wedstrijd beginnen. Praet, Witsel en Meunier speelden donderdag niet en zullen nu wel beginnen. Examen voor Dennis Praet is een beetje negatief. Het is eerder een beloning voor hem. Hij moet plezier hebben en goed spelen. Bij examens waren we meestal zenuwachtig, ik wil niet dat Praet dat is."

Op het einde van de persconferentie kwam er nog maar eens een vraag over de toekomst van Maritnez zelf: blijft hij ook na het EK? "Mijn toekomst? Daar wordt altijd over gesproken. Ik vind dat niet belangrijk nu. Ik wil eerste worden in de groep. Dat is het belangrijkste nu."

Witsel: "Mijn rol blijft dezelfde"

"We zijn wel degelijk gemotiveerd, hoewel we gekwalificeerd zijn", benadrukte ook Axel Witsel. "Wij willen eerste worden in de groep. Dus is winnen belangrijk voor ons. En daar gaan we ook alles voor doen. Ik was verrast dat Kazachstan van Cyprus verloor. Kazachstan heeft een goed team. Maar tegen België is elke tegenstander altijd meer gemotiveerd. Dat geldt ook voor Kazachstan. Het zal ook een andere wedstrijd worden dan thuis tegen San Marino: we hadden een lange vlucht, we sliepen niet veel - vanavond zullen we goed moeten slapen - en het is ook kunstgras."

Witsel werd donderdag tegen San Marino gespaard maar keert nu terug in de basis. "Ik speelde niet donderdag. Dat was niet op mijn vraag. Ik wil altijd spelen. Maar het programma is zwaar, ook bij de club. Dus is het goed dat ik niet speelde. Maar als ik zelf mocht kiezen, had ik gespeeld. Nu zal ik naast Dennis Praet spelen. Er zijn veel spelers die op die positie kunnen spelen. De Bruyne, Tielemans, Vanaken,... dat is een goed teken. Als er veel spelers naast mij kunnen spelen, is het goed. Mijn rol verandert niet."