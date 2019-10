Supertyfoon Hagibis zal snel aan land gaan in Japan. In het oosten en het centrum van het land worden recordhoeveelheden aan regen verwacht, met overstromingen en modderstromen. In Ichihara viel al een dode bij hevige windstoten.

De orkaan Hagibis, Filipijns voor 'snelheid', wordt vergeleken met een exemplaar dat in 1958 het leven kostte aan meer dan 1.200 mensen. Verschillende plaatselijke overheden hebben inwoners geadviseerd om te evacueren, uit vrees voor modderstromen en aardverschuivingen.

Voor de hoofdstad Tokio en andere regio’s geldt de hoogste waarschuwingsfase. De bewoners van Tokio en de provincies Gumma, Saitama, Kanagawa, Yamanashi, Nagano en Shizuoka kregen de waarschuwing zaterdag op hun smartphone. De boodschap werd ook verspreid via luidsprekers.

Eerste dode

In de nacht van vrijdag op zaterdag verplaatste Hagibis zich aan 30 kilometer per uur richting noord-noordoost, wat gepaard ging met gemiddelde windsnelheden van 162 kilometer per uur en pieken tot 216 kilometer per uur.

De tyfoon zorgde in sommige streken van Japan voor hevige windstoten. In de stad Ichihara, ten oosten van Tokio, kwam een persoon om het leven toen zijn vrachtwagen daardoor over de kop ging. Zeker tien mensen raakten gewond toen een tornado het gebied teisterde. Eén huis werd vernield, van verschillende andere werd het dak weggeblazen. 16.000 mensen zitten in de regio al zonder stroom.

Meer dan 1.600 vluchten zijn geannuleerd. Heel wat treinen rijden niet. Twee wedstrijden van de wereldbeker rugby die zaterdag gepland stonden, zijn geschrapt, en de kwalificaties voor de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 in Suzuka zijn verplaatst van zaterdag naar zondag.