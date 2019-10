Kipchoge schrijft geschiedenis op de marathon: “Ik wil aantonen dat er voor niemand grenzen bestaan”

Eliud Kipchoge heeft zaterdag in Wenen geschiedenis geschreven door als eerste de marathon in minder dan twee uur te lopen. In ideale omstandigheden legde de Keniaan de 42,195 km af in 1u59:40.2. “Ik voel me goed”, zei hij na afloop. “Ik wil mensen inspireren en aantonen dat er voor niemand grenzen bestaan.”

Kipchoge vergeleek na afloop zijn record met de prestatie van Roger Bannister in 1954, toen die de mijl voor het eerst liep in minder dan vier minuten. Hij loofde ook zijn 41 hazen. “Zij horen bij de beste atleten ter wereld. Ik wil hen bedanken, samen hebben we vandaag geschiedenis geschreven.”

“We kunnen van deze wereld een mooie en vredevolle plek maken”, stelde Kipchoge nog. Hij wil van de atletiek “een mooie en interessante sport maken”.

Foto: AP

In Wenen werd Kipchoge aangemoedigd door naar schatting 20.000 toeschouwers. Na een uur zat hij op koers om in 1u59:48 te finishen. Uiteindelijk sprintte hij met een glimlach op zijn gezicht naar een nog scherpere 1u59:40.2. Aan de meet kon hij vieren met zijn vrouw Grace en zijn kinderen.

Aangezien de chrono niet gelopen werd in een open competitie, maar op een specifiek ingericht parcours met 41 hazen wordt de nieuwe recordtijd van de wereldrecordhouder (2u01:39) niet officieel erkend door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

Wie is Eliud Kipchoge?

Geboortedatum: 05/11/1984

Geboorteplaats: Kapsisiywa (Kenia)

Nationaliteit: Keniaan

Lengte: 1,67 m

Gewicht: 52 kg

Discipline: Atletiek middellange en lange afstand, veldlopen

Palmares:

Olympische Spelen

Marathon: 1e (2016)

5.000 m: 2e (2008), 3e (2004)

WK

5.000 m: 1e (2003), 2e (2007), 4e (2005), 5e (2009)

WK indoor

5.000 m: 3e (2006)

Officiële persoonlijke records:

1.500 m: 3:33.20, 31/05/2004 in Hengelo (Nederland)

5.000 m: 12:46.53, 02/07/2004 in Rome

10.000 m: 26:49.02, 26/05/2007 in Hengelo (Nederland)

Semi-marathon: 59:25, 01/09/2012 in Lille (Frankrijk)

Marathon: 2u01:39, 16/09/2018 in Berlijn (wereldrecord)

