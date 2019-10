Regering: ‘Brandbommen gegooid in metro Hongkong’

In een metrostation in Hongkong zouden zaterdag brandbommen gegooid zijn. Dat meldt de plaatselijke regering. In de buurt kwamen opnieuw honderden betogers de straat op.

Het metrostation Kowloon Tong zou door brandbommen van de betogers ernstig beschadigd zijn geraakt, meldt de regering van Hongkong in een mededeling. ‘De politie waarschuwt dat ze alle illegale daden moeten stopen’, aldus de regering. ‘We veroordelen elk geweld en zullen deze zaak grondig onderzoeken.’

Honderden betogers kwamen in de buurt van het station de straat op. Velen onder hen droegen maskers, ondanks het verbod daarop dat vorige week door de regering werd ingesteld. Ook de oproerpolitie was aanwezig in Tsim Sha Tsui, het winkelwalhalla van Kowloon.

Metro nog maar net weer open

Het metronetwerk in Hong Kong was vrijdag nog maar net weer volledig in gebruik genomen nadat het vorige week voor het eerst in 40 jaar tijd helemaal werd afgesloten. Dat gebeurde nadat actievoerders in verschillende stations brand hadden gesticht en vernielingen hadden aangebracht.

De metro is van levensbelang voor de mobiliteit in Hongkong. Zo’n 5 miljoen pendelaars maken elke dag gebruik van het netwerk.