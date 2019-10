Ex-directeur Nationale Bank vergelijkt Jambon met Trump

Marcia De Wachter (CD&V) betreurt de manier waarop de nieuwe Vlaamse regering van start is gegaan. Dat zei de oud-directeur van de Nationale Bank in ‘De Afspraak op vrijdag’. ‘Vroeger sprak een ploeg met één stem. Nu is het van in het begin een arrogante stijl.’

Marcia De Wachter, vandaag nog steeds CD&V-gemeenteraadslid in Overijse, werkte voor haar tijd bij de Nationale Bank ook voor het kabinet van de christendemocratische premier Martens. ‘Waar men vroeger een ploeg maakte en met één stem sprak, een duidelijk project had, is het nu van in het begin een arrogante stijl, een stijl die mij doet denken aan de onproductieve, narcistische stijl van een Donald Trump of van een Boris Johnson.’

De Wachter heeft het daarbij ‘over de manier waarop bepaalde ministers zich deze week al geprofileerd hebben, zoals Jambon’. ‘Ik vind de manier waarop hij dat gedaan heeft, de 300 bladzijden laten opstellen zonder een begroting daarbij en niet de moeite doen om dat fatsoenlijk te verdedigen. Zo’n document is een groot teken van wantrouwen.’

‘De stijl waarmee Jambon dan in zijn kringen zegt: ik ga dat niet vrijgeven en de manier waarop het gecommuniceerd wordt, dat is een communicatiestrategie die geïmiteerd wordt vanuit een aantal landen die autocratische leiders hebben’, is De Wachter duidelijk.