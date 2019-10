Herbeleef hier de magische recordpoging van Eliud Kipchoge, die als eerste een marathon liep in minder dan twee uur

Eliud Kipchoge heeft als eerste mens de marathon in minder dan twee uur gelopen. De Keniaan legde de 42,195 km in Wenen af in 1u59:40.

Het Keniaanse loopwonder Eliud Kipchoge (34) wilde voor het eerst de marathon onder de magische grens van twee uur lopen. De poging is een prestigeproject want het record zal niet officieel erkend worden aangezien Kipchoge heel wat hulp kreeg: 41 hazen, een auto die het te volgen schema voor hem projecteert en een start die aangepast werd aan de weersomstandigheden.

Foto: REUTERS

Tijdens een persmoment zei Kipchoge donderdag dat hij zich klaar voelde om de uitdaging over 42,195 km aan te gaan. “Ik voel me goed, ben tevreden met het parcours en kijk uit naar zaterdag. Wenen is een sportstad met mensen die van sport houden. Het parcours is vlak en snel en in een park, een natuurlijke omgeving.”

De 34-jarige Keniaan is al wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2u01:39, vorig jaar neergezet in Berlijn. Een nieuwe recordtijd zal niet officieel worden erkend door de IAAF. In mei 2017 liep Kipchoge, in een door Nike gesponsorde poging, al eens 2u00:25 op het Formule 1-circuit van Monza.

“In Berlijn ging het om lopen en het verbeteren van het wereldrecord. Wenen gaat om lopen en geschiedenis schrijven. Het voelt alsof ik als de eerste man naar de maan ga”, zei Kipchoge nog. De Keniaan krijgt liefst 41 hazen ter beschikking. Er zal ook een elektrische wagen met chrono en laserlichten voor de lopers rijden.

Het evenement kreeg de naam INEOS 1:59 Challenge. De Britse chemiereus INEOS sponsort immers de recordpoging.

Foto: REUTERS