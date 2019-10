Actrice Jane Fonda opgepakt bij klimaatprotesten in Washington

De Amerikaanse actrice en activiste Jane Fonda is vrijdag opgepakt voor het Capitool in Washington, waar ze protesteerde voor een beter klimaatbeleid. Fonda roept op tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

Op videobeelden die verspreid zijn op het Facebookaccount van de 81-jarige Fonda is te zien hoe ze geboeid meegenomen wordt door de politie.

Foto: ARLO HEMPHILL via REUTERS

In totaal werden zestien mensen gearresteerd omdat ze op illegale manier protesteerden voor het Capitool, laat een woordvoerder van de politie weten aan AFP. Aan het Capitool mag slechts op enkele afgebakende zones gemanifesteerd worden, maar Fonda pleit voor ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.

‘We zullen er elke vrijdag om 11 uur zijn, of het nu regent, mooi weer is, sneeuwt of tijdens een storm’, verklaarde de actrice eerder nog.