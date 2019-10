Deze keer geen Belg op longlist Europese Atleten van het Jaar

In tegenstelling tot de voorbije jaren staat er deze keer geen Belg op de longlist met mogelijke Atleten van het Jaar, die de Europese Atletiekfederatie (EAA) vrijdag bekendmaakte. Nafissatou Thiam greep vorige week in Doha naast een nieuwe wereldtitel en nu ook naast een nieuwe nominatie.

De Britse Katarina Johnson-Thompson, die de zevenkamp in Doha won voor Thiam, staat wel op de lijst. Haar landgenote Dina Asher-Smith, die op het WK de 200 meter won en zilver haalde op de 100 meter, is topfavoriete. Rusland wordt vertegenwoordigd door Anzhelika Sidorova en Maria Lasitskene, de wereldkampioenes in polsstok- en hoogspringen. Duitsland heeft drie atletes op de lijst staan: Malaika Mihambo, die in Doha het verspringen won, Gesa Felicitas Krause (WK-brons op de 3.000 meter steeple) en Konstanze Klosterhalfen (WK-brons op de 5.000 meter). Ook de Nederlandse Sifan Hassan, die op het WK een ongeziene dubbel 1.500-10.000 meter realiseerde, is kandidate. De overige kanshebbers zijn Eleonora Giorgi (WK-brons 50 kilometer snelwandelen) en Joanna Fiodorow (WK-zilver in het hamerslingeren).

Bij de mannen is de Noor Karsten Warholm, die in Doha de 400 meter horden won, favoriet. Andere genomineerden zijn Mikhail Akimenko (WK-zilver hoogspringen), Perseus Karlstrom (WK-brons 20 kilometer snelwandelen), Niklas Kaul (WK-goud tienkamp), Pawel Fajdek (WK-goud hamerslingeren), Magnus Kirt (WK-zilver speerwerpen), Marcin Lewandowski (WK-brons 1.500 meter), Sergey Shubenkov (WK-zilver 110 meter horden), Daniel Stahl (WK-goud discuswerpen) en Amel Tuka (WK-zilver 800 meter).

Ook voor Belofte van het Jaar zijn er tien kanshebbers bij zowel vrouwen als mannen. De vrouwelijke genomineerden zijn Femke Bol (Ned/400 meter horden), Amy Hunt (GBr/200 meter), Tilde Johansson (Zwe/verspringen/100 meter), Yaroslava Mahuchikh (Oek/hoogspringen), Polina Miller (Rus/400 meter), Anna Emilie Moller (Den/3.000 meter steeple/5.000 meter), Jemma Reekie (GBr/800 meter/1.500 meter), Ewa Swoboda (Pol/60 meter/100 meter), Jorinde Van Klinken (Ned/kogelstoten/discuswerpen) en Maria Vicente (Spa/zevenkamp).

Bij de mannen gaat het om Yasiel Brayan Sotero (Spa/discuswerpen), Maksim Nedasekau (WRu/hoogspringen), Cyprian Mrzyglod (Pol/speerwerpen), Myhaylo Kokhan (Oek/hamerslingeren), Niklas Kaul (Dui/tienkamp), Jason Joseph (Zwi/110 meter horden), Wilfried Happio (Fra/400 meter horden), Jimmy Gressier (Fra/5.000 meter/10.000 meter), Necati Er (Tur/hink-stap-springen) en Max Burgin (GBr/800 meter).

Pers, publiek, leden van de EAA en een expertenpanel beschikken ieder over 25 procent van de stemmen. Op 26 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt op een gala in de Estlandse hoofdstad Tallinn.