Toppers kleuren affiche van 113e editie Ronde van Lombardije: wie volgt Thibaut Pinot op?

De Ronde van Lombardije, het laatste Monument van het jaar, kan rekenen op heel wat belangstelling in het profpeloton. Tourwinnaar Egan Bernal is van de partij, net zoals Vuelta-winnaar Primoz Roglic en ook andere tenoren zoals Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert en Alejandro Valverde maken hun opwachting.

De Ronde van Lombardije start voor het derde jaar op rij in Bergamo en finisht opnieuw in Como, een wedstrijd over 243 kilometer, met zes stevige beklimmingen onderweg, goed voor 4.000 hoogtemeters. Titelverdediger Thibaut Pinot is niet van de partij, net zo min als die andere Fransman Julian Alaphilippe die zijn seizoen iets vroeger afsloot dan voorzien na een zware Tour de France.

Dat neemt niet weg dat heel wat andere toppers wel naar Bergamo afreizen en tuk zijn op succes. Een aantal van hen etaleerde topvorm de voorbije weken. Zo won Primoz Roglic zowel de Giro dell’Emilia en de Tre Valli Varesini. Verder toonde Tourwinnaar Egan Bernal met winst in de Gran Piemonte en verschillende ereplaatsen in de Italiaanse eendagskoersen dat hij ook de goede conditie te pakken heeft. Wint hij zaterdag in Lombardije, dan komt hij in een uniek lijstje terecht. Slechts drie anderen slaagden er in om in hetzelfde jaar de Tour en Lombardije te winnen: Bernard Hinault in 1979, Eddy Merckx in 1972 en 1971 en Fausto Coppi in 1949.

Ook Michael Woods, winnaar van Milaan-Turijn is een kanshebber, net zoals Vincenzo Nibali, al twee keer winnaar (2017 en 2015), Daniel Martin (2014), Adam Yates, winnaar van de Ronde van Kroatië vorige week, de Colombiaan Sergio Higuita en Alejandro Valverde die de klassieker nog nooit won.

Foto: fvv

Belgen

Van Belgische zijde wordt het uitkijken naar Tiesj Benoot, die zijn laatste koers voor Lotto Soudal rijdt. “De vierde plaats in Milaan-Turijn zorgt voor heel wat vertrouwen”, laat de aanwinst van Team Sunweb optekenen in een persbericht van zijn ploeg. “Het werd toen echt een krachtmeting bergop tussen - met uitzondering van Roglic - de meeste favorieten voor zaterdag. Ik was aangenaam verrast door mijn prestaties en het is fijn om het seizoen op dergelijke manier te kunnen afsluiten. Het hoofddoel van deze Italiaanse week is de Ronde van Lombardije. Mijn beste resultaat behaalde ik vorig jaar, toen finishte ik op een 25e plaats. Daartegenover staat dat ik er nog nooit zo goed aan de start kwam als dit jaar. Ik ben zeer benieuwd en kijk er echt naar uit. Als ik in wedstrijden zoals de Ronde van Lombardije wil meedoen voor de knikkers, moet ik in topconditie verkeren en Milano-Torino leerde me dat ik dat niveau benader. Ik reed nog nooit voor de prijzen in Lombardije, maar ik hoop er dit jaar wel bij te zijn.”

Tim Wellens werd vorig jaar vijfde en ook al eens vierde in de klassieker (2014), maar door een val in Milaan-Turijn kende hij niet de ideale voorbereiding. “Ik ben wel nog steeds enorm gemotiveerd voor deze koers”, zegt hij bij zijn team. “Helaas liep de voorbereiding niet op wieltjes door die val, maar tijdens Tre Valli Varesine had ik een goed gevoel. Vorig jaar kon ik de beste renners in koers net niet volgen, maar reed ik volgens mij een heel goede wedstrijd. Ik hoop dan ook minstens even goed te doen als vorig jaar.”

Tot slot is het ook uitkijken naar de prestaties van Philippe Gilbert, winst in 2009 en 2010 (op een ander parcours evenwel) en Dylan Teuns die vorig jaar derde werd.

Palmares de voorbije 10 jaar:

2018: Thibaut Pinot (Fra)

2017: Vincenzo Nibali (Ita)

2016: Esteban Chaves (Col)

2015: Vincenzo Nibali (Ita)

2014: Daniel Martin (Ier)

2013: Joaquim Rodriguez (Spa)

2012: Joaquim Rodriguez (Spa)

2011: Oliver Zaugg (Zwi)

2010: Philippe Gilbert

2009: Philippe Gilbert

Deelnemerslijst:

AGR2 (Fra):

1. Pierre Latour (Fra); 2. Mikael Cherel (Fra); 3. Axel Domont (Fra); 4. Mathias Frank (Zwi); 5. Ben Gastauer (Lux); 6. Jaakko Hanninen (Fin); 7. Larry Warbasse (VSt)

Androni Giocattoli-Sidermec (Ita):

11. Fausto Masnada (Ita); 12. Mattia Frapporti (Ita); 13. Miguel Florez Lopez (Ita); 14. Kevin Rivera (CRi); 15. Daniel Munoz (Col); 16. Josip Rumac (Kro); 17. Andrea Vendrame (Ita)

Astana (Kaz):

21. Jakob Fuglsang (Den); 22. Davide Ballerini (Ita); 23. Dario Cataldo (Ita); 24. Hugo Houle (Can); 25. Ion Izagirre (Spa); 26. Gorka Izagirre (Spa); 27. Davide Villella (Ita)

Bahrain Merida (BHN):

31. Vincenzo Nibali (Ita); 32. Damiano Caruso (Ita); 33. Andrea Garosio (Ita); 34. Antonio Nibali (Ita); 35. Domen Novak (Sln); 36. Hermann Pernsteiner (Oos); 37. Dylan Teuns

Bardiani-CSF (Ita):

41. Enrico Barbin (Ita); 42. Giovanni Carboni (Ita); 43. Luca Covili (Ita); 44. Umberto Orsini (Ita); 45. Francesco Romano (Ita); 46. Lorenzo Rota (Ita); 47. Daniel Savini (Ita)

BORA - hansgrohe (Dui):

51. Davide Formolo (Ita); 52. Cesare Benedetti (Ita); 53. Emanuel Buchmann (Dui); 54. Patrick Konrad (Oos); 55. Rafal Majka (Pol); 56. Gregor Mühlberger (Oos); 57. Maximilian Schachmann (Dui)

CCC Team (Pol):

61. Victor De La Parte (Spa); 62. Simon Geschke (Dui); 63. Lukazsz Owsian (Pol); 64. Serge Pauwels; 65. Joey Rosskopf (VSt); 66. Laurens ten Dam (Ned); 67. Riccardo Zoidl (Oos)

Cofidis (Fra):

71. Nicolas Edet (Fra); 72. Natnael Berhane (Eri); 73. Jesper Hansen (Den); 74. Jose Herrada (Spa); 75. Luis Angel Mate (Spa); 76. Anthony Perez (Fra); 77. Stéphane Rossetto (Fra)

Deceuninck - Quick-Step:

81. Philippe Gilbert; 82. Eros Capecchi (Ita); 83. Rémi Cavagna (Fra); 84. Bob Jungels (Lux); 85. James Knox (GBr); 86. Enric Mas (GBr); 87. Petr Vakoc (Tsj)

EF Education First (VSt):

91. Hugh Carthy (GBr); 92. Sean Bennett (VSt); 93. Simon Clarke (Aus); 94. Sergio Higuita (Col); 95. Sep Vanmarcke; 96. Tanel Kangert (Est); 97. Michael Woods (Can)

Gazprom-Rusvelo (Rus):

101. Aleksandr Vlasov (Rus); 102. Nikolai Cherkasov (Rus); 103. Artem Nuch (Rus); 104. Petr Rikunov (Rus); 105. Ivan Rovny (Rus); 106. Aleksei Rybalkin (Rus); 107. Evegeny Shalunov (Rus)

Groupama-FDJ (Fra):

111. David Gaudu (Fra); 112. William Bonnett (Fra); 113. Valentin Madouas (Fra); 114. Rudy Molard (Fra); 115. Steve Morabito (Zwi); 116. Kilian Frankiny (Zwi); 117. Anthony Roux (Fra)

Israel Cycling Academy (Isr):

121. Edwin Avila (Col); 122. Awet Andemeskel (Eri); 123. Riccardo Minali (Ita); 124. Nathan Earle (Aus); 125. Omer Goldstein (Isr); 126. Ruben Plaza (Spa); 127. Kristian Sbaragli (Ita)

Lotto Soudal:

131. Tim Wellens, 132. Sander Armée, 133. Tiesj Benoot; 134. Tomasz Marczynski (Pol); 135. Remy Mertz; 136. Jelle Vanendert; 137. Carl Hagen (Noo)

Mitchelton-SCOTT (Aus):

141. Esteban Chaves (Col); 142. Tsgabu Grmay (Eth); 143. Jack Haig (Aus); 144. Damien Howson (Aus); 145. Mikel Nieve (Spa); 146. Matteo Trentin (Ita); 147. Adam Yates (GBr)

Movistar (Spa):

151. Alejandro Valverde (Spa); 152. Carlos Betancur (Col); 153. Jaime Castrillo (Spa); 154. Ruben Fernandez (Spa); 155. Mikel Landa (Spa); 156. Jasha Sütterlin (Dui); 157. Carlos Verona (Spa)

Neri Sottoli Selle Italia KTM (Ita):

161. Giovanni Visconti (Ita); 162. Manuel Bongiorno (Ita); 163. Lorenzo Fortunato (Ita); 164. Umberto Marengo (Ita); 165. Sebastian Schönberger (Oos); 166. Simone Velasco (Ita); 167. Edoardo Zardini (Ita)

Dimension Data (ZAf):

171. Roman Kreuziger (Tsj); 172. Amanuel Ghebreizabhier (Eri); 173. Louis Meintjes (ZAf); 174. Tom-Jelte Slagter (Ned); 175. Michael Valgren (Den); 176. Jaco Venter (ZAf); 177. Danilo Wyss (Zwi)

Ineos (GBr):

181. Egan Bernal (Col); 182. Jonathan Castroviejo (Spa); 183. Ivan Sosa (Col); 184. Tao Geoghegan Hart (GBr); 185. Gianni Moscon (Ita); 186. Salvatore Puccio (Ita); 187. Diego Rosa (Ita)

Jumbo-Visma (Ned):

191. Primoz Roglic (Sln); 192. George Bennett (NZe); 193. Koen Bouwman (Ned); 194. Robert Gesink (Ned); 195. Steven Kruijswijk (Ned); 196. Sep Kuss (VSt); 197. Neilson Powless (VSt)

Katusha Alpecin (Zwi):

201. Ilnur Zakarin (Rus); 202. Enrico Battaglin (Ita); 203. Steff Cras; 204. Matteo Fabbro (Ita); 205. José Gonçalves (Por); 206. Pavel Kochetkov (Rus); 207. Daniel Navarro (Spa)

Sunweb (Dui):

211. Wilco Kelderman; 212. Jan Bakelants; 213. Chris Hamilton (VSt); 214. Jai Hindley (Aus); 215. Marc Hirschi (Zwi); 216. Rob Power (Aus); 217. Michael Storer (Aus)

Trek-Segafredo (VSt):

221. Bauke Mollema (Ned). 222. Peter Stetina (VSt); 223. Gianluca Brambilla (Ita); 224. Giulio Ciccone (Ita); 225. Niklas Eg (Den); 226. Michael Gogl (Oos); 227. Toms Skujins (Let)

UAE Team Emirates (VAE):

231. Diego Ulissi (Ita); 232. Rui Costa (Por); 233. Marco Marcato (Ita); 234. Daniel Martin (Ier); 235. Simone Petilli (Ita); 236. Jan Polanc (Sln); 237. Rory Sutherland (Aus)

Vital Concept-B&B Hotels (Fra):

241. Pierre Roland (Fra); 242. Maxim Cam (Fra); 243. Arnaud Courteille (Fra); 244. Cyril Gautier (Fra); 245. Justin Mottier (Fra); 246. Patrick Müller (Zwi); 247. Quentin Pacher (Fra)