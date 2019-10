Belgische shorttrackers trainen met… miniraket op de rug

De Belgische shorttrackers kunnen sinds kort bij trainingen beschikken over een mini-raket op hun rug. Het apparaat bestaat uit een door batterijen aangedreven propeller die voor extra snelheid zorgt.

De vinding van de Nederlandse bondscoach Jeroen Otter is deze week in Heerenveen gepresenteerd. Hanne en Stijn Desmet, de beste Belgische schaatsers op de korte indoorbaan, trainen daar samen met de Nederlandse selectie. “Ze hebben er al mee gereden”, laat bondscoach Pieter Gysel weten. “We zijn vorig seizoen met één prototype begonnen en sinds kort is het goed genoeg en dus komen er enkele bij. Dit hadden we nog niet toen we in België trainden.”

Het apparaat zit vast aan een vest dat snowboarders ter bescherming dragen. Otter denkt dat schaatsers op deze wijze twee tot drie procent sneller kunnen rijden, enkele tienden van een seconde per ronde. Zo kunnen de schaatsers makkelijker wennen aan de hogere snelheden, die op hooglandbanen als Salt Lake City en Calgary worden bereikt.

Otter stelt dat de “raket” vooral bestemd is voor schaatsers die nog geen hooglandervaring hebben. Ook zijn vrouwen komen niet in aanmerking, omdat die in de slipstream van de mannen hogere snelheden kunnen halen. Daarnaast wil hij voorkomen dat de paardenstaarten van de dames in de propeller verstrikt raken.

Komend weekeinde starten Hanne en Stijn Desmet in Heerenveen in de International Invitations Cup. Een maand geleden reden beiden bij wedstrijden in de Russische stad Kolomna in de prijzen.