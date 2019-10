Eerste ruimtewandelaar is gestorven

Alexei Leonov, de eerste man die in de ruimte wandelde, is overleden, zo meldt het Russische nieuwsagentschap Tass. De Russische kosmonaut werd 85.

Alexei Leonov is vrijdag in Moskou overleden na een lange ziekte. Hij was misschien niet zo bekend als zijn landgenoot Joerie Gagarin, de eerste mens in de ruimte, maar Leonov heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ruimtevaartgeschiedenis. Hij was op 18 maart 1965 de allereerste ‘ruimtewandelaar’.

Leonov zweefde twaalf minuten en negen seconden lang in het heelal rond. Een uitstapje dat hem bijna fataal werd. Door problemen met de luchtdruk in zijn ruimtepak kostte het hem heel wat moeite om terug in het ruimteschip te geraken. Bij hun terugkeer naar aarde moesten Leonov en zijn piloot drie dagen wachten op redding, nadat ze waren gecrasht in de Oeral.

‘Het was zo stil dat ik zelfs mijn eigen hartslag kon horen’, liet hij later optekenen over zijn verblijf in de ruimte, in een interview met The Observer.

Leonov, een gevechtspiloot die in 1960 werd geselecteerd voor training tot kosmonaut, zou in 1975 nog een tweede keer de ruimte ingeschoten worden, op de eerste gemengde missie met de Verenigde Staten. Na zijn ruimtemissies legde hij zich toe op de training van andere kosmonauten. Hij maakte ook verschillende tekeningen en schilderijen van zijn ervaringen in de ruimte.

De Russische kosmonaut Oleg Kononenko noemt zijn dood ‘een verlies voor de hele planeet’, terwijl president Vladimir Poetin vooral zijn moed looft.