IS eist dodelijke bomaanslag op in Turks-Syrische grensstad

In de Syrische stad Kamishli, in het noordoosten van het land, is vrijdag een bomauto ontploft. Daarbij vielen drie doden. Islamitische Staat heeft de aanslag al opgeëist.

De bomaanslag gebeurde in een drukke wijk, nabij een Koerdische militaire post. Volgens Koerdische strijdkrachten zijn bij de aanslag drie burgers gedood en negen anderen verwond.

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid van de aanslag al opgeëist. In een videoboodschap op het sociale medium Telegram zegt IS dat jihadisten van de terreurgroep verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag, en dat ze gericht was tegen Koerdische strijders.

De stad wordt ook onder vuur genomen door Turkse militairen, die intussen al negen grenssteden hebben ingenomen.

Gevangenen ontsnapt

Volgens de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zouden ook vijf gevangengenomen jihadisten zijn kunnen ontsnappen uit een gevangenis in Kamishli.

Volgens Reuters zou er ook een opstand aan de gang zijn in het detentiekamp Al Hol, waar tot 12.000 IS-extremisten en 70.000 familieleden verblijven. Vrouwen steken hun tenten in brand en vallen bewakers aan met stenen en stokken, klinkt het.