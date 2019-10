VS stuurt nog eens 3.000 militairen naar Saudi-Arabië

De Verenigde Staten gaan 3.000 troepen sturen naar Saudi-Arabië. Bedoeling van de extra troepen is ‘de verdediging van Saudi-Arabië verzekeren en te versterken’, aldus het Pentagon.

Reden om opnieuw militairen naar het Midden-Oosten te sturen zijn de spanningen over de Turkse inval in Syrië, maar ook de ontploffing op een Iraanse tanker, vrijdag in de buurt van de Saudische havenstad Jeddah. Vorige maand was er nog de aanval op Saudische oliefaciliteiten.

De 3.000 militairen zullen ontplooid worden vanuit de Verenigde Staten, of hun missies in de regio zullen verlengd worden.

Eerder deze week verdedigde president Donald Trump nog zijn beslissing om Amerikaanse troepen in Syrië terug te roepen. Die terugtrekking faciliteerde de Turkse inval in Syrië op woensdag, maar het Witte Huis ontkent dat - de Amerikanen traden er op als beschermer van de Koerden die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan al langer viseerde.

Tijdens een campagnebijeenkomst in Minneapolis donderdag zei Trump nog dat hij het Amerikaanse leger naar huis wil laten komen na ‘eindeloze oorlogen’.

De verklaring van het Pentagon meldt vrijdag echter dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten met 14.000 is gestegen sinds mei.