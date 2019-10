Kandidaat-eurocommissaris Reynders krijgt topscore van Politico

Nieuwswebsite Politico deelt sterren uit aan de kandidaat-eurocommissarissen, na hun hoorzitting in het Europees Parlement. Didier Reynders rekenen ze tot de besten van de klas, samen met Frans Timmermans.

Na zijn hoorzitting in het Europees Parlement vorige week, lijkt niets nog in de weg te liggen van Didier Reynders opdat hij op 1 november wordt benoemd tot Europees Commissaris van Justitie. Ook bij nieuwswebsite Politico waren ze onder de indruk van zijn antwoorden. Ze rekenen Reynders tot de ‘top performers’ en beloonden hem met 4,5 sterren (op vijf). Enkel Frans Timmermans’ score was even hoog.

‘Het was op alle vlakken een degelijk optreden’, klinkt de eindconclusie in Reynders’ rapport. ‘Hij kwam nooit in de problemen, ontweek met succes binnenlandse beschuldigingen (van corruptie en witwaspraktijken, red.) en behandelde probleemloos vragen variërend van consumentenrechten tot rechtsstaat, en van gegevensbescherming tot artificiële intelligentie.’

Het hoogtepunt volgens Politico: de aankondiging van Reynders dat hij werk wil maken van een controversieel voorstel dat het mogelijk moet maken voor consumenten om collectieve rechtszaken aan te spannen tegen bedrijven.