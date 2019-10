Vanavond op tv: een flashback met Woody Allen

Hoera/helaas*, eens een avond zonder sport op tv (*schrappen wat niet past). Maar wat is er vanavond dan wel te zien?

CAFE SOCIETY

Canvas, 22.10-23.45 uur

Lichtvoetig pareltje van Woody Allen over het Hollywood van de jaren dertig. Gemaakt in 2016, een jaar voor iedereen begon te zeggen dat ze nooit nog met Allen zouden werken. Wij blijven wel kijken, sorry hoor.

THE NAME OF THE ROSE

BBC 2, 22.00-22.50 uur

Zat dit voorjaar al op Play van Telenet, nu pas op de BBC, deze achtdelige reeks naar de turf van Umberto Eco. Beetje zwaar op de hand, en mist de magie die de film wel had, maar John Turturro is weer goed op dreef.

THE CABLE GUY

Eén, 23.25-0.55 uur

Grappig en verontrustend tegelijk, deze uitstekende film van Ben Stiller, met Jim Carrey in zijn eerste niet-smoelentrekkersrol. U zult hierna wel twee keer nadenken voor u de man van Telenet binnenlaat om uw analoge tv om te schakelen naar digitaal.

TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

In de studio van Terzake gaat het vanavond over de Nobelprijs voor de Vrede, die vandaag werd uitgereikt aan de Ethiopische premier Abiy Ahmed. In een reportage zien we hoe de regio is geëvolueerd, en hoe de prijs daar wordt onthaald. Jens Franssen brengt live verslag uit over het Turks offensief, terwijl professor David Criekemans (Universiteit Antwerpen) de situatie duidt in de studio. Tot slot wordt ook nog teruggekeken op de Franse kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard die het niet heeft gehaald, een pijnlijke zaak voor president Emmanuel Macron.

DE AFSPRAAK OP VRIJDAG

Canvas, 20.30-21.20 uur

Ivan De Vadder ontvangt vanavond Johan Vande Lanotte, ex-directeur Nationale bank Marcia De Wachter en RTBF-journalist Alain Gerlache. Ze zullen het onder meer hebben over de start van de Vlaamse regering en de woonbonus-discussie, en de federale formatie: wat zijn de kansen van het nieuwe duo Geert Bourgeois en Rudy Demotte?