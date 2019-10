Vanaf 21 oktober opnieuw reizen te koop bij Neckermann, deze winkels blijven open

Vanaf 21 oktober zullen er reizen worden verkocht in de door Wamos overgenomen reiswinkels en via de Neckermann-website. De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt twee derde van de Belgische Neckermann-kantoren over. 28 van de 29 winkels die gesloten worden liggen in Vlaanderen.

Twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement heeft aangevraagd, hebben de curatoren in het Spaanse Wamos een overnemer gevonden voor 62 van de 91 winkels. Daardoor kunnen ongeveer 200 van de 500 personeelsleden aan de slag blijven. Wamos zal de overblijvende winkels uitbaten onder de naam Neckermann.

Van de 29 filialen die gesloten worden, liggen er 28 in Vlaanderen. Dat bevestigt de directie. Dat is niet onlogisch, zegt Els De Coster van vakbond ACLVB. 'Er was een zwaar overwicht aan Vlaamse kant.' In Wallonië sluit slechts één kantoor, in Eupen.

Vlaanderen wordt dus niet geviseerd, aldus De Coster. 'Niet alleen zijn er meer filialen in Vlaanderen, ook fysiek liggen de winkels dichter bij elkaar. Vaak was er zowel een winkel van Thomas Cook als van Neckermann in dezelfde stad. In Wallonië zijn er ook geen aparte Thomas Cook winkels om te sluiten, je vond er enkel Neckermann.'

Ook in Brussel blijft Neckermann-Wamos bestaan. 'Op het Brouckèreplein verdwijnt één van de twee filialen, het grootste (vandaag een Thomas Cook-winkel) blijft bestaan', aldus De Coster.

Deze winkels blijven open:

Neckermann Mons

Neckermann Woluwe

Neckermann Nivelles

Neckermann La Louvière

Neckermann Liège Rocourt

Neckermann Liège Belle-île

Neckermann Charleroi

Neckermann Wijnegem

Neckermann Wavre

Neckermann De Brouckère

Neckermann Basilix

Neckermann Namur

Neckermann Anderlecht

Neckermann Verviers

Neckermann Gilly

Neckermann Mouscron

Neckermann Gent Zonnestraat

Neckermann Waterloo

Neckermann Messancy

Neckermann Leuven

Neckermann Tournai

Neckermann Hornu

Neckermann Mechelen

Neckermann Gerpinnes

Neckermann Kortrijk

Neckermann Saint-Lambert

Neckermann Fléron

Neckermann Aalst

Neckermann Genk

Neckermann Huy

Neckermann Tielt-Winge

Neckermann Ukkel

Neckermann Beveren

Neckermann Ieper

Neckermann Laken

Neckermann Roeselare

Neckermann Lommel

Neckermann Aarschot

Neckermann Brasschaat

Neckermann Sint-Truiden

Neckermann Waregem

Neckermann Dendermonde

Neckermann Ninove

Neckermann Liège Grétry

Neckermann Mortsel

Neckermann Antwerpen

Neckermann Mol

Neckermann Halle

Neckermann Lier

Neckermann Lokeren

Neckermann Hasselt

Neckermann Brugge Sint-Kruis

Neckermann Stockel

Neckermann Heist o/d Berg

Neckermann Eeklo

Neckermann Zottegem

Neckermann Herentals

Neckermann Deinze

Neckermann Oudenaarde

Neckermann Louise

Neckermann Oostende

Neckermann City2



Brussels Airlines

Bij Brussels Airlines werd de doorstart van de reiswinkels onder Spaanse vleugels met argusogen gevolgd. Het is te vroeg om te zeggen welke gevolgen de doorstart voor Brussels Airlines zal hebben, maar 'we staan open voor partnerschappen', luidt het vrijdag bij de luchtvaartmaatschappij.