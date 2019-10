Duitser Bernd Storck nieuwe trainer Cercle Brugge

Bernd Storck (56) wordt de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Cercle Brugge ontsloeg eerder deze week coach Fabien Mercadal. De Fransman betaalde het gelag voor de dramatische competitiestart met amper 3 punten op 30.

De Duitser Bernd Storck moet nu proberen Cercle alsnog in de hoogste voetbalklasse te houden. Een kunstje dat hij vorig jaar ook al flikte met Moeskroen: die club had vorig jaar na vijf wedstrijden geen enkel punt toen Storck overnam van Franck Defays. Maar Storck had al te kennen gegeven dat hij niet zou blijven en een andere uitdaging zocht. Die vindt hij nu bij Cercle, waar hem een moeilijke opdracht wacht. De dochterclub van AS Monaco staat laatste in de JP-league met 3 op 30 en werd door de amateurs van Rebecq uitgeschakeld in de beker.

Cercle haalde afgelopen zomer liefst 19 spelers waaronder vooral huurlingen van eigenaar AS Monaco en tal van andere Franse clubs. De meesten kwamen ook laattijdig toe en de nieuwe trainer Fabien Mercadal wist pas eind augustus met welke kern hij effectief aan de slag kon. Storck moet nu van het allegaartje aan spelers een hechter team proberen te maken. Veel tijd krijgt hij echter niet, want binnen acht dagen staat de belangrijke thuismatch tegen Sporting Charleroi op het programma.