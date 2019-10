Vliegtuigcrash in Congo, personeel van president aan boord

Een klein vliegtuigje met aan boord onder meer de chauffeur en de logistieke manager van president Félix Tshisekedi is neergestort in het oosten van Congo. Dat meldt persagentschap Reuters. Er wordt gevreesd voor het leven van de acht inzittenden.

Het toestel, een Antonov 72, voerde logistieke operaties uit voor de Congolese president Félix Tshisekedi. 'Het vrachtvliegtuig verloor het contact met het controlecentrum 59 minuten na het opstijgen in Goma', zegt de Congolese burgerluchtvaartautoriteit AAC.

Het Oekraïense toestal had acht mensen aan boord, vliegtuigpersoneel inbegrepen. Het stortte neer in het dichtbeboste gebied rond de plaats Maniema. Bij een zoekactie werden al brokstukken van het vliegtuig gevonden, maar de inzittenden zijn voorlopig spoorloos.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Een woordvoerder van president Tshisekedi zegt tegen AFP dat de weersomstandigheden in het gebied 'heel erg slecht' waren. Een bron bij de Luchtvaartregie beklaagt er zich over dat 'ondanks dat slechte weer' toch toestemming werd gegeven om op te stijgen.

Vrees voor staatsgreep

Lokale media toonden vrijdag beelden van enkele honderden aanhangers van president Tshisekedi die de straten van Kinshasa waren opgegaan. Zij vreesden dat de vliegtuigcrash een mislukte poging tot staatsgreep was.

Vleigtuigcrashes met oude Antonov-toestellen zijn geen uitzondering in Congo. In september 2017 lieten twaalf inzittenden het leven bij een crash vlak na vertrek vanop de luchthaven van Kinshasa. In januari 1996 kwamen bijna 350 mensen om het leven toen de overbeladen Antonov An-32 met Russische bemanning waarin ze zaten, crashte bij het opstijgen.