EU en VK starten ‘overleg van laatste kans’ over Brexit

In een ultieme poging om alsnog een akkoord over de Brexit uit de brand te slepen, hebben de lidstaten van de EU vrijdag hoofdonderhandelaar Michel Barnier groen licht gegeven om ‘intense en geheime’ besprekingen met het Verenigd Koninkrijk op te starten. Er rest nog minder dan een week de tijd.

De Europese Brexitonderhandelaar Barnier zat vanochtend meer dan twee uur samen met zijn Britse evenknie, Steve Barclay.

Na afloop van die ontbijtvergadering klonk het al bij Barnier dat het overleg ‘erg constructief’ was. ‘Zoals ik eerder zei is de Brexit als het beklimmen van een berg. Er is waakzaamheid, doorzettingsvermogen en geduld voor nodig.’ Ook Barclay toonde zich na de ontmoeting erg optimistisch.

Na terugkoppeling met vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, kreeg Barnier het mandaat om een overleg van de laatste kans met de Britten op te starten. Dat overleg moet de komende dagen plaatsvinden. Voor 17 oktober, wanneer de Europese leiders in Brussel verzamelen voor een top, moet er iets dat op een weg uit de impasse lijkt op tafel liggen. Dat dit een aartsmoeilijke opdracht wordt, hoeft geen betoog.

Tunnelonderhandelingen

De geheime onderhandelingen die nu van start gaan, worden in het EU-jargon ‘tunnelonderhandelingen’ genoemd. The Guardian omschrijft die als intensieve discussies die door een erg kleine groep van onderhandelaars worden gevoerd. Na afloop van een bijeenkomst zullen geen persconferenties worden gehouden of documenten gepubliceerd. Op die manier blijven de voorstellen en tegenvoorstellen geheim, in de hoop zo toch iets te forceren.

‘We spreken van een tunnel met op het einde een heel zwak lichtje’, zegt een EU-diplomaat tegen Reuters. Dat geeft aan dat de slaagkansen van de nieuwe strategie toch nog altijd erg gering worden ingeschat.

Een journalist van The Irish Times die aan een vertegenwoordiger van de Europese Commissie vroeg waar die tunnel zich bevindt, kreeg als reactie ‘dat de tunnel geen specifieke plek is, maar een gemoedstoestand.’