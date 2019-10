Waarom de huizenprijzen toch zullen zakken, slecht slapen het nieuwe ziek zijn is en de nachttrein doet dromen

Toch een interessante week als het gaat over prioriteiten: terwijl wij bezig waren ons geld te tellen, via woonbonussen en jobkortingen, trok Turkije Syrië binnen. Gelaten zullen wij daar straks de gevolgen van dragen. Dit zijn elf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

Kritiek op flexi-jobs groeit

De flexi-jobbers zijn nu al met bijna 70.000, bijna uitsluitend Vlamingen, van 25 tot 39 jaar, ze werken in de horeca maar intussen overal in de handel, en elke maand zijn ze met meer. Ze betalen geen belastingen en maar een beperkte sociale zekerheid. De kritiek daarover groeit. Ze vervangen reguliere jobs en ondermijnen de sociale zekerheid.

2.

Er is hoop voor de steeds groter wordende groep slechte slapers

Een nieuwe diagnose en behandeling voor slechte slapers is in opmars. Het aantal patiënten van slaapapneu is in tien jaar tijd verviervoudigd. We zijn veel bezorgder over slapen. Er is een link met obesitas.

3.

Is Duitsland te vroeg gestopt met kernenergie?

Electrabel voert het gelobby op om kerncentrales langer open te houden. De nieuwe voorzitter Johnny Thijs trekt nu die kar voor het Parijse moederbedrijf. Duitsland doet het straks zonder kernenergie en sluit bovendien zijn kolencentrales. Wat valt er van de opmerkelijke bocht van de grote Duitse energiebedrijven te leren?

4.

Heeft Erdogan gelijk over de Syrische terreurstrijders?

De Koerden zijn de pineut, de VS tonen hun onverantwoorde wispelturigheid en Europa moet machteloos toekijken. Wie wint dan wel? En heeft Erdogan een punt dat ook de Syrische Koerden terreurstrijders zijn?

5.

Vlaamse woningprijzen zullen wel degelijk dalen

Het klopt dus niet dat de prijzen in Brussel niet zijn gedaald toen ze daar de woonbonus afschaften. Baanbrekende wetenschappelijke modellen voorspellen ook voor Vlaanderen wel degelijk een afkoeling van de vastgoedmarkt. Over twee jaar.

6.

Is er framing over de jobbonus?

Een flink extra inkomen van 600 euro per jaar voor de laagste inkomens, dat is het sociale uithangbord van de regering Jambon. Kennelijk een maatregel voor de grote massa: ‘Een op de drie Vlamingen zal de nieuwe jobbonus kunnen genieten’, zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. Hoeveel framing zit daarop?

7.

Vlaamse regering verhoogt belastingen

Hebben we nu een besparingsregering, een investeringsregering of een belastingsregering? Niets van dat alles. Dit is de regering die ‘een beetje minder meer geeft’, zoals Ben Weyts dat uitdrukt. Wie goed naar de cijfers kijkt, ziet een regering die ‘dat beetje meer’ via extra belastingen aanrekent.

8.

Waarom de nachttrein een comeback moet maken >

Een nieuwe nachtttrein tussen Brussel en Wenen doet de liefhebbers dromen. Staat de nachttrein aan de vooravond van een grote comeback?

9.

Als het volgens de populisten dan toch ‘wij’ tegen ‘zij’ is, laten we dan een groter ‘wij’ creëren

De grote politiek filosofe Chantal Mouffe houdt van democratie als strijdtoneel van ‘wij’ tegen ‘zij’. Ze heeft wel sympathie voor de strijd van populisten die inbeuken op de verstikkende consensus van de elite in het centrum. Hoe die populisten te bekampen? Niet door de elitaire status quo nog hardnekkiger te verdedigen. Wel door een alternatief ‘volk’ te bouwen. Is dit geen idee voor centrumpartijen?

10.

Bestaat er een verband tussen huidskleur en intelligentie?

In haar correspondentschap ‘Wetenschap en ideologie’ is redactrice Hilde Van den Eynde toe aan enkele heikele kwesties. Zoals: bestaat er een verband tussen huidskleur en intelligentie? Of nog: zijn vrouwen van nature minder goed uitgerust voor topfuncties in de exacte wetenschappen? De vraag zelf is al explosief. Maar is het wijs dat niet te onderzoeken?

11.

Hoe een latrelatie kan werken

In ‘Leve de liefde’ noteert redactrice Eva Berghmans een verhaal over liefde. Bijvoorbeeld dat van Melanie (34) en Chris (45). Ze leerden elkaar kennen op de trein. Ze wisten het meteen. Nu pendelen ze tussen Londen en Leuven.