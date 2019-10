Bier, dat drink je uit een papieren fles

Avantium, de maker van bioplastic, gaat Carlsberg helpen om een papieren bierfles op de markt te krijgen.

Het Nederlandse Avantium sluit zich aan bij de Paper Bottle Company (Paboco), een project om een papieren fles te ontwikkelen. Avantium is op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor zijn bioplastic, nadat partner BASF afhaakte voor de bouw van een gezamenlijke fabriek in Antwerpen. De papieren flessen bevatten een dun laagje kunststof, en Avantium kan dat leveren.

Als Paboco-partner verkeert Avantium in goed gezelschap: ook bierbrouwer Carlsberg, frisdrankreus Coca-Cola, wodkamaker Absolut en cosmeticaproducent L’Oréal doen mee.

De aankondiging was goed getimed: Carlsberg lanceerde gisteren twee prototypes van papieren flessen tijdens een burgemeestersconferentie in Kopenhagen. Maar daarbij werd benadrukt dat de papieren fles nog niet binnen afzienbare tijd op de markt zal komen. ‘We werken aan een product dat levensvatbaar is, en dat ook qua kostprijs geschikt is voor de consumentenmarkt. Het is te vroeg om te zeggen wanneer dat het geval zal zijn’, zegt Myriam Shingleton, vicepresident voor Ontwikkeling bij Carlsberg aan de telefoon. ‘Het zal zeker nog wel een paar jaar duren’.

Paboco werd vier jaar geleden onder impuls van de Deense brouwer opgericht. Het is een joint venture van de Deense verpakkingsspecialist BillerudKorsnäs (BK) en de Oostenrijkse flessenmaker Alpla. Paboco stelde gisteren twee prototypes voor: eentje met een laagje van gerecycleerde polymeren (PET) om de vloeistoffen te scheiden van de papiervezels, de andere met de plantaardige polymeren (PEF) van Avantium. Het laagje kunststof (de ‘barrier’) is essentieel voor het welslagen van de technologie.

De prototypes zullen volgend jaar worden getest om na te gaan of ze aan de hoge eisen van Carlsberg voldoen. Avantium heeft goede hoop. ‘Het papier geeft de fles zijn stevigheid, de PEF zorgt ervoor dat de drank goed houdbaar blijft’, zegt Caroline van Reedt Dortland van Avantium. Het is zaak om het koolzuur van het bier binnen de fles te houden, en het zuurstof in de lucht buiten. ‘Dat lukt ook met PET of glas, maar PEF heeft nog betere eigenschappen zodat je er maar een heel dun laagje van nodig hebt. PEF is ook beter bestand tegen hitte dan PET’.

Voor Carlsberg is de papieren fles een onderdeel van zijn programma om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Mogelijk wordt de papieren fles ooit een alternatief voor de glazen bierfles. Op zich heeft glas ook goede ecologische eigenschappen, omdat het uitstekend herbruikt kan worden. Maar het nadeel is dat glas relatief zwaar is, zodat voor het transport ervan veel energie nodig is.