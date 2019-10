Dader steekpartij winkelcentrum Manchester verdacht van terrorisme

De man die gearresteerd werd na de steekpartij in het Arndale winkelcentrum in Manchester, wordt verdacht van terrorisme. De politie bevestigt dat drie gewonden naar het ziekenhuis werden gebracht.

Rond 13 uur Belgische tijd verwondde een man met een mes meerdere mensen in een winkelcentrum in het centrum van Manchester. Er vielen geen doden, maar drie gewonden moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Een vierde slachtoffer kon ter plekke worden verzorgd. De politie rukte massaal uit, ook werd een helikopter ingezet. Op sociale media waren beelden te zien van ambulances die af en aan reden.

Een veertigjarige man werd gearresteerd. Na verhoor verklaarde de politie dat hij verdacht wordt van terrorisme. 'Aanvankelijk werd hij opgepakt op basis van het plegen van een gewelddadige aanval, maar dat is nu gewijzigd naar het voorbereiden en uitvoeren van een daad van terreur', zei de politie vrijdagmiddag tegen journalisten.

De antiterreurdiensten van de politie hebben het onderzoek in handen genomen.

'Het winkelcentrum is helemaal afgezet', zegt Kathleen Valkeniers, een Vlaamse vrouw die in Manchester op vakantie is. 'Wij zaten op restaurant recht tegenover het winkelcentrum toen de aanval plaatsvond. We konden niet uit het restaurant, alles was afgezet. Alle wegen naar het winkelcentrum werden ook afgesloten.'