De Amerikaanse filmmaakster Sofia Coppola heeft een kortfilm gemaakt waarin Chanel in de schijnwerpers staat. Dat doet ze naar aanleiding van ‘Mademoiselle Privé’, een tentoonstelling over het Franse modehuis in Tokio.

De tentoonstelling, die eerder al te zien was in Londen, Hongkong en Shanghai, loopt van 19 oktober tot 1 december in Tokio en beklemtoont de veelzijdigheid van het modehuis.

Als onderdeel van de expo, heeft Sofia Coppola een openingsfilm van een kleine drie minuten gemaakt. Ze focust zich vooral op oprichtster Gabrielle Chanel en verwerkte oude foto’s en (reclame)filmpjes in haar werk. Ook verschillende campagnes uit het heden en verleden duiken op. Catherine Deneuve, Romy Schneider, Lily-Rose Depp en anderen komen voor. Daarnaast schenkt ze ook veel aandacht aan de overleden Karl Lagerfeld, met wie ze een goede band had.

‘Het is een montage die de ziel van Chanel moet tonen’, zegt Coppola aan Vogue. ‘Een mix van haute couture, speelsheid, vrouwelijkheid en Coco’s visie op de moderne vrouw. Ze maakte kleding voor vrouwen om te werken, reizen, comfortabel te zijn, en hen vertrouwen te geven. Dat zoek je in mode, denk ik.’