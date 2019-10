De sypertyfoon Hagibis is vrijdag onderweg naar Tokio. De Japanse hoofdstad zet zich schrap voor de hevigste regenval en rukwinden in zestig jaar tijd. Winkels en fabrieken sloten de deuren, de dienstregeling van de metro is verstoord en sportwedstrijden werden geannuleerd.

De tyfoon Hagibis - wat ‘snelheid’ betekent in de Filipijnse taal Tagalog - zal zaterdag in Japan aan land komen. Amper een maand geleden werd Japan ook al getroffen door de tyfoon Faxai, die toen dertigduizend huizen beschadigde of verwoestte en langdurige stroomuitval veroorzaakte.

Van Hagibis wordt gevreesd dat hij wel eens zou kunnen uitgroeien tot de hevigste storm sinds 1958. De meteorologische dienst van Japan waarschuwde alvast voor hoge golven en stormvloed. ‘De tyfoon kan zorgen voor recordhoeveelheden neerslag en rukwinden’, zo werd gewaarschuwd op een persconferentie.

Premier Shinzo Abe gaf zijn ministers de opdracht om ‘tot het uiterste te gaan’ om de veiligheid van de inwoners te garanderen. Zo hebben regeringsvertegenwoordigers de inwoners van de prefectuur Chiba, ten oosten van Tokio, de opdracht gegeven voedsel- en watervoorraden voor drie dagen ver aan te leggen. Chiba was een van de prefecturen die het hardst te lijden had onder Faxai.

Op Twitter circuleren al foto’s van supermarkten met lege winkelrekken.

Sportwedstrijden geschrapt

Als gevolg van het verwachte noodweer hadden de organisatoren van het WK rugby in Japan al de groepswedstrijden Italië/Nieuw-Zeeland en Engeland/Frankrijk geschrapt. Nu besloot ook de organisatie van de Grote Prijs van Japan in de Formule 1 het programma aan te passen. De oefenritten die dit weekend in Suzuka voorzien waren voor zaterdagmiddag, werden verplaatst naar zondagochtend.

Luchtvaartmaatschappijen hebben intussen voor zaterdag al meer dan 1.100 vluchten geannuleerd. Ook heel wat trein- en metroverbindingen in de ruime omgeving van Tokio worden tijdelijk opgeschort. Disneyland Tokio zal zaterdag de deuren sluiten, de eerste weer-gerelateerde sluiting sinds 1984. Autoconstructeur Toyota heeft drie fabrieken tijdelijk stilgelegd.

In de nacht van donderdag op vrijdag Belgische tijd bevond Hagibis zich zo’n 410 kilometer ten westen van het eiland Chichi Jima. De tyfoon verplaatste zich aan 25 kilometer per uur richting noord-noordwest. Het natuurgeweld gaat momenteel gepaard met gemiddelde windsnelheden van 180 kilometer per uur en windstoten tot 252 kilometer per uur.