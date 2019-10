Een camera registreerde hoe acht mensen een stervende man in Kortrijk voorbijliepen. Ook wie aan de andere kant van de camera zat, greep niet in. ‘De politie kan niet elke camera de klok rond opvolgen. Die werken vooral om terug te gaan in de tijd.’

Vorige week overleed de 45-jarige Bart Rigole op de Grote Markt van Kortrijk. Acht mensen wandelden hem voorbij. De zoektocht naar een verklaring voor wat het parket ‘schuldig verzuim’ ...