Chinese Xi neemt standpunt in rond Kasjmir, in aanloop van bezoek aan India

Via informele ontmoetingen zoeken India en China toenadering. Maar er blijven belangrijke verschillen, zoals hun visie op de kwestie-Kasjmir.

Vrijdag en zaterdag brengt de Chinese leider Xi Jinping een bezoek aan India voor een 'informele ontmoeting' met de Indiase premier Narendra Modi. Daags voor dat bezoek betuigt China zijn steun aan Pakistan in het geschil over de betwiste regio Kasjmir.

De regio Kasjmir is verdeeld tussen India, Pakistan én China. India bestuurt de Kashmir-vallei en het door Hindu’s gedomineerde gebied rond de stad Jammu. Pakistan controleert een gebied in het westen en China heeft een dunbevolkt, hooggelegen gebied in het noorden.

Kasjmir-crisis

Begin augustus schafte India na zeventig jaar het speciaal statuut en de bijhorende autonomie van haar deel van Kasjmir af. Dat veroorzaakte vooral bij de moslimbevolking, die een meerderheid van de inwoners uitmaakt, grote onrust.

Op de beslissing volgde een ingrijpende repressie door de Indiase veiligheidsdiensten tegenover dissidente stemmen en een communicatie-blackout. Verschillende lokale leiders werden ook vastgehouden.

De actie van India was een doorn in het oog van Pakistan, dat sinds jaar en dag militaire banden met China onderhoudt. China bracht de situatie in Kasjmir onder meer ter sprake bij de Verenigde Naties en herhaalde deze week zijn steun aan de 'essentile belangen en bezorgdheden' van Islamabad..

Tweede informele ontmoeting

India en China delen zelf ook een betwiste grenslijn van 3500 kilometer. Bepaalde stukken worden door beide landen opgeëist. In 1962 trokken ze daarvoor zelfs ten oorlog. Vandaag is de situatie aan de grens grotendeels kalm en onder controle.

Een van de onderwerpen die de komende dagen ter sprake zal komen, is de inzet van gezamenlijke militaire patrouilles. Verder willen beide landen werken aan meer grenshandel en het toerisme stimuleren.

Vorig jaar vond een eerste informele ontmoeting tussen de twee grootmachten plaats. Sindsdien zijn de relaties er op bepaalde vlakken zachtjes op vooruitgegaan, vertelde Tanvi Madan, senior partner aan het Brookings Institution, aan het persagentschap Reuters. ‘Maar we hebben ook voldoende bewijs dat er belangrijke verschillen blijven’, voeg¨de ze eraan toe. De kwestie-Kasjmir past zeker in dat rijtje. Maar die wordt door India vooralsnog gezien als een interne aangelegenheid.