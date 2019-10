Trump tracht staakt-het-vuren te regelen

Donald Trump vroeg Amerikaanse diplomaten donderdag om in Noord-Syrië een staakt-het-vuren te proberen regelen. Tegelijk zou het Turkse offensief nog geen 'rode lijn' hebben overschreden.

De Amerikaanse president Trump had donderdag geopperd dat Washington als bemiddelaar kon optreden om tot een akkoord te komen tussen Turkije en de Koerden en zo een einde te maken het offensief van Ankara in Syrië.

'We hebben van de president de opdracht gekregen om te zien of toenadering mogelijk is tussen de twee partijen en of een staakt-het-vuren tot de mogelijkheden behoort, en dat zijn we nu aan het doen', verklaarde een hoge Amerikaanse functionaris later. Verdere details bleven echter uit.

Rode lijn

Wel valt binnen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat de Turken met hun offensief vooralsnog geen rode lijn hebben overschreden. Wat die 'rode lijn' dan wel inhoudt? Ze verwijst onder meer naar 'etnische zuiveringen' en 'blinde lucht- of grondaanvallen tegen de burgerbevolking', klinkt het vanuit Washington. 'In dit stadium hebben we nog geen voorbeelden van dergelijk gedrag gezien, maar dit is slechts het begin' van de operatie, aldus een anonieme bron binnen het ministerie.

Eén van de drie

In een tweet stelde Trump donderdag dat de VS drie keuzemogelijkheden heeft: militair ingrijpen, Turkije economisch kraken en harde sancties opleggen of als bemiddelaar optreden. Trump lijkt momenteel voor de derde optie te gaan.