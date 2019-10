Spaanse groep neemt 62 Belgische Neckermann-winkels over

De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt twee derde van de Belgische Neckermann-kantoren over. Daarmee zijn bijna tweehonderd jobs gered.

Twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement heeft aangevraagd, hebben de curatoren een overnemer gevonden voor 62 van de 91 winkels.

Naast de 62 winkels gaat het over de Neckermann e-shop, de afdeling cruise, de afdeling incentive, de afdeling media en de afdeling group. Ook de ongeveer tien personeelsleden van de ondersteunende diensten op de hoofdzetel kunnen aan de slag blijven.

‘Dat er bijna 200 jobs zullen gered worden, heeft voor ons de doorslag gegeven om met deze overnemer in zee te gaan’, zegt Mieke Verplancke, een van de drie curatoren.

Bij Thomas Cook Retail België werkten zo’n 500 mensen. Zo’n 300 mensen kunnen dus niet rekenen op een baan bij de nieuwe Spaanse speler op de Belgische markt.

De curatoren verschaffen voorlopig geen informatie over welke filialen van de teloor gegane reisgigant onder een nieuwe eigenaar de deuren kunnen openen. Ze zouden verspreid zijn over het hele land. De reisagentschappen van Neckermann zullen in de week van 14 oktober weer opengaan.

Wamos

In Spanje en Portugal werken 2.100 werknemers voor de Wamos Group. De groep opereert vanuit Madrid en omvat luchtvaartmaatschappij Wamos Air, touroperator Wamos Tours en de reisorganisatie Wamos Circuitos, die in 20 Latijns-Amerikaanse landen reizen aanbiedt. Ook de toeristische retailers Nautalia Viajes, Top Atlántico en Geo Star zijn onderdeel van de groep.

De Spaanse toerismesector is zwaar getroffen door het faillissement van Thomas Cook. De overname is ook belangrijk voor de Spaanse hotelsector.