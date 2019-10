Klimaatactivist klimt op vliegtuig in Londense luchthaven

Een activist van milieuorganisatie Extinction Rebellion is donderdag op een vliegtuig geklommen in de luchthaven London City Airport.

‘Ik ben op het dak geraakt’, zegt de voormalige paralympische fietser James Brown in een video. ‘Dit gaat over het klimaat en de ecologische crisis. We protesteren tegen de stilstand van de overheid.’

De man, die slechtziend is, lag op de bovenkant van het vliegtuig. Na een uur werd hij van het toestel gehaald. De vlucht van British Airways naar Amsterdam werd geannuleerd.

De activisten van de milieuorganisatie Extinction Rebellion voeren sinds donderdag actie op de luchthaven London City Airport. Drie dagen lang willen ze de luchthaven verstoren uit protest tegen de plannen om de luchthaven uit te breiden.

De luchthaven zegt dat twee vluchten geannuleerd moesten worden. Maar bijna het volledige vluchtschema kon worden uitgevoerd, met enkele vertragingen.

Speech

Een vliegtuig van Air Lingus moest naar zijn gate terugkeren nadat een passagier was opgestaan om een speech over de klimaatverandering te geven. ‘Het spijt me erg om iedereen hier te storen’, zei hij. ‘We hebben nog twee generaties van menselijke beschaving te gaan als we blijven voortdoen zoals we bezig zijn.’

De passagier weigerde te gaan zitten en werd van het vliegtuig gehaald. Met een vertraging van zo’n twee uur kon de vlucht naar Dublin vertrekken.

Sommige activisten lijmden zich vast aan het luchthavengebouw of blokkeerden straten rond de luchthaven. Ook in Londen zelf wordt er actiegevoerd. De politie zegt dat al meer dan 1.000 mensen sinds maandag gearresteerd zijn, waaronder vijftig donderdag op de luchthaven.

Foto: REUTERS

Foto: AFP