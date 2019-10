Een Brexit-deal is tegen eind oktober nog mogelijk. Dat heeft de Ierse premier Leo Varadkar gezegd na een ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson.

Beide leiders zien na hun gesprek een ‘pad naar een mogelijke deal’. ‘Ik denk dat het mogelijk is om tot een akkoord te komen’, zei Varadkar op een persconferentie. ‘Opdat het Verenigd Koninkrijk op een ordentelijke manier de EU kan verlaten, en dat tegen het einde van oktober.’

De Ierse premier zegt dat hij er nu van overtuigd is dat het Verenigd Koninkrijk een akkoord wil. Maar hij blijft tegelijk ook voorzichtig. Er kan volgens hem nog veel gebeuren.

‘We blijven bij ons standpunt dat er geen harde grens kan zijn tussen noord en zuid’, zei hij ook. Volgens Britse media zou Johnson toegevingen hebben gedaan. De Britse premier zelf blijft op de vlakte.

Overleg

Om een deal te krijgen, moet hij een oplossing vinden voor de Ierse grens, de EU daarvan overtuigen om daarna het akkoord verkocht te krijgen aan het Britse parlement waar hij geen meerderheid heeft. De Europese top van 17 en 18 oktober wordt als cruciaal gezien om nog voor 31 oktober met een deal te komen.

Vrijdag heeft de Britse minister van Brexitzaken Stephen Barclay een ontmoeting met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier om te zien of er nog iets mogelijk is. Het vertrouwen in Boris Johnson – dat nooit groot is geweest – is in de Europese hoofdsteden intussen onder nul gezakt. ‘We bevinden ons op dit moment niet in een positie waarin we een akkoord kunnen vinden’, zei Barnier eerder.

Mogelijk geven de Europese regeringsleiders het Verenigd Koninkrijk nog eens uitstel. Maar wil Johnson dat uitstel wel vragen? De wet verplicht hem daartoe, al wordt nog altijd gespeculeerd over de vraag of hij een uitweg heeft gevonden om de wet te omzeilen. Johnson blijft zeggen dat de Brexit op 31 oktober een feit is.