Dyson geeft plannen voor elektrische auto op

Dyson, bekend van de stofzuigers, heeft zijn plannen om elektrische auto’s te bouwen opgegeven.

Het bedrijf, dat onder leiding van de Britse miljardair James Dyson staat, zegt dat zijn ingenieurs een ‘fantastische elektrische auto’ hebben ontwikkeld. Maar het project zou momenteel niet ‘commercieel levensvatbaar’ zijn.

In een e-mail aan de werknemers zegt James Dyson dat het bedrijf geen koper heeft gevonden voor het project.

Dyson werkt al enkele jaren aan het project. Het doel was een ‘radicaal ander’ elektrisch voertuig te ontwikkelen voor de massa. In 2018 kondigde het bedrijf aan dat zijn elektrische auto in Singapore zou geproduceerd worden. De eerste auto’s moesten in 2021 van de band rollen.

Het Britse bedrijf zou naar eigen zeggen wel nog kunnen profiteren van de batterijtechnologie die voor de auto ontwikkeld werd.