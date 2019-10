Kwik kruipt weer boven 20 graden in het weekend

Na de flauwe temperaturen van de laatste dagen is er even beterschap in zicht: komend weekend krijgen we weer temperaturen boven de 20 graden.

Het is donderdagnamiddag wisselend bewolkt en winderig. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vooral in het zuiden van het land is er kans op lokale buien. De maxima tussen 12 graden in de Ardennen en 16 graden in het westen. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond en nacht wordt het in het noordwesten van het land zwaarbewolkt, met af en toe lichte regen of buien. Elders zijn er eerst opklaringen en neemt later ook daar de bewolking toe, maar blijft het droog. Minima tussen 7 graden in de Ardennen en 14 graden aan de kust.

Vrijdag blijft het in het noordwesten zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. Elders is er eerst veel bewolking met kans op motregen, maar wordt het later volledig droog met opklaringen. Het is weer winderig. Het kwik stijgt tot 14 à 18 graden.

Ook in de nacht op zaterdag kans op neerslag, bij minima van 7 tot 15 graden. In de loop van de dag beweegt een storing over het noordwesten van het land. Daardoor is het veelal bewolkt met kans op lichte regen in het westen, terwijl de zon vaak schijnt en het droog is over de zuidelijke landshelft. De maximumtemperaturen gaan tot 20 graden.

Zondag begint met brede opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en uiteindelijk kan er wat regen vallen. Het wordt wel nog warmer met maxima tot 22 graden.

Maandag sleept de regenzone nog over ons land en is het vooral bewolkt. Het regent bij tussenpozen. Het is koeler dan tijdens het weekend met maxima rond de 17 graden.