Die federale regering, ligt daar nog wel iemand wakker van?

Vijf van de zes regeringen staan op poten. Het zorgenkindje blijft de federale regering. Johan Vande Lanotte trok meer dan vier maanden aan de kar, als informateur. Wat leerde hem dat? Is het moeilijkste al achter de rug, of moet het nog komen?

Een vertrouwelijk rapport. Veel meer tastbaars lijken vier maanden federale regeringsvorming voorlopig niet opgeleverd te hebben. Maar het ís er wel, dat rapport. Dat konden politieke journalisten Peter De Lobel en Bart Brinckman met eigen ogen zien, toen ze afgelopen week met Johan Vande Lanotte gingen praten. Inkijken mocht niet. Vragen stellen wel. En vragen zijn er – na meer dan 130 dagen zonder nieuwe regering – in overvloed. Zoals: is het moeilijkste al achter de rug? Of moet het nog komen? En ligt er eigenlijk nog iemand wakker van?

Noot van de redactie . Aan het einde van de podcast vertelt Johan Vande Lanotte over een Russische tsaar die onthoofd werd. Hij liet ons nadien weten dat de tsaar niet onthoofd werd, maar wel doodgeschoten.

